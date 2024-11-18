Энергии хватит на 160 тысяч домов: гигантская ветряная турбина вышла на мощность 15 МВт

Турбина SI-270150 от компании Sany может обеспечить электроэнергией 160 000 домохозяйств благодаря лопастям, каждая из которых длиннее футбольного поля.

Крупнейшая в мире наземная ветряная турбина SI-270150, запущенная компанией Sany в Китае, успешно достигла своей номинальной мощности в 15 МВт. Об этом пишет портал Recharge со ссылкой на заявление Sany.

Сообщается, что турбина SI-270150 установила два новых мировых рекорда: самая большая мощность отдельного агрегата и самый большой диаметр ротора (270 метров) среди наземных турбин. Длина ее лопастей составляет 131 метр, что превышает длину футбольного поля.

По данным Sany, одна такая ветряная турбина может вырабатывать достаточно электроэнергии для питания 160 000 домохозяйств. Кроме того, SI-270150 имеет увеличенный срок службы — от 25 до 30 лет.

В компании также отметили, что SI-270150 ожидает испытательный период длинной более года. Речь идет о примерно 2000 испытаниях производительности для проверки надежности компонентов и общей конструкции турбины в реальных условиях.

Авторы статьи также подчеркнули, что SI-270150 более чем в два раза мощнее крупных турбин от ведущих западных производителей. К примеру, мощность датской турбины EnVentus V172 от Vestas составляет 7,2 МВт.

Напомним, французская компания Voltalia SA и египетское подразделение Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) объединили усилия для замены устаревшей ветряной электростанции Zafarana в Египте ветро-солнечным комплексом мощностью около 3 ГВт.

Также сообщалось, что подводные роботы, которые могут прогнозировать волны в режиме реального времени, могут снизить стоимость производства возобновляемой энергии на морских объектах.