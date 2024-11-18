Енергії вистачить на 160 тисяч будинків: гігантська вітряна турбіна вийшла на потужність 15 МВт

Турбіна SI-270150 від компанії Sany може забезпечити електроенергією 160 000 домогосподарств завдяки лопатям, кожна з яких довша за футбольне поле.

Найбільша у світі наземна вітряна турбіна SI-270150, запущена компанією Sany в Китаї, успішно досягла своєї номінальної потужності в 15 МВт. Про це пише портал Recharge з посиланням на заяву Sany.

Повідомляється, що турбіна SI-270150 встановила два нові світові рекорди: найбільша потужність окремого агрегату і найбільший діаметр ротора (270 метрів) серед наземних турбін. Довжина її лопатей становить 131 метр, що перевищує довжину футбольного поля.

За даними Sany, одна така вітряна турбіна може виробляти достатньо електроенергії для живлення 160 000 домогосподарств. Крім того, SI-270150 має збільшений термін служби — від 25 до 30 років.

У компанії також зазначили, що SI-270150 очікує випробувальний період довжиною понад рік. Йдеться про приблизно 2000 випробувань продуктивності для перевірки надійності компонентів і загальної конструкції турбіни в реальних умовах.

Автори статті також підкреслили, що SI-270150 більш ніж удвічі потужніший за великі турбіни від провідних західних виробників. Наприклад, потужність датської турбіни EnVentus V172 від Vestas становить 7,2 МВт.

Нагадаємо, французька компанія Voltalia SA і єгипетський підрозділ Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) об'єднали зусилля для заміни застарілої вітряної електростанції Zafarana в Єгипті вітро-сонячним комплексом потужністю близько 3 ГВт.

Також повідомлялося, що підводні роботи, які можуть прогнозувати хвилі в режимі реального часу, можуть знизити вартість виробництва відновлюваної енергії на морських об'єктах.