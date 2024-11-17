"Розумні" роботи можуть зробити "зелену" енергію дешевшою: як їх хочуть використовувати

Новий пристрій дасть змогу обслуговувати морські вітроелектростанції за допомогою підводних дронів навіть серед бурхливих хвиль, стверджують учені.

Нове дослідження інженерів Единбурзького університету показало, що підводні роботи, здатні прогнозувати хвилі в режимі реального часу, можуть знизити вартість виробництва відновлюваної енергії на морських об'єктах. Про це пише Renewable Energy Magazine.

Як зазначають у виданні, раніше використання роботів в обслуговуванні морських платформ було обмежене через непередбачувану природу хвиль. Однак нові технології, які дають змогу роботам стабільно працювати в неспокійних морях, можуть зробити обслуговування морських вітряних електростанцій і приливних турбін дешевшим, швидшим і безпечнішим.

Інженери розробили інструменти, що дозволяють автономним роботам зберігати стійке положення серед сильних хвиль. Вони протестували систему в університетському випробувальному резервуарі FloWave, використовуючи дані про хвилі, отримані буєм у Північному морі, щоб імітувати типи умов, у яких можуть працювати роботи.

Йдеться про пристрій для виявлення хвиль, який прив'язується до морського дна і вимірює напрямок і висоту хвиль, передаючи інформацію в режимі реального часу найближчому роботу. Таким чином дрон може протистояти стихії, зберігаючи стабільне положення.

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За словами вчених нова технологія покращує звичайні системи управління, які повільно реагують на зміни в океані. Крім того, вона сумісна з роботами, що працюють як близько до поверхні, так і на великих глибинах.

"Формуючи прогноз майбутніх хвиль та інтегруючи його в систему управління, ми можемо розширити можливості робота, практично не змінюючи його апаратну частину", — зазначив дослідник Кайл Вокер.

Зі свого боку керівник дослідження доктор Франческо Джорджіо-Серкі додав, що розширення використання автономних роботів для обслуговування морських вітряних турбін може скоротити витрати на виробництво чистої енергії. Відповідно, поновлювана енергія може стати дешевшою.

Нагадаємо, британська компанія HonuWorx має намір розгорнути флот із 50 роботизованих підводних човнів Loggerhead для роботи на енергетичних об'єктах, включно з морськими вітряними електростанціями, скоротивши в такий спосіб викиди в навколишнє середовище.

Також повідомлялося, що компанії Cobra Wind International, LiftOff і Kincardine Dragados SA вперше здійснили заміну генератора на турбіні плавучої вітряної електростанції Кінкардін у Шотландії без буксирування установки в порт, що є новим походом до обслуговування турбін.