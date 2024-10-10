Найбільша у світі наземна вітряна турбіна на 15 МВт живить 160 000 будинків (відео)

Турбіна — флагманський продукт, створений на фірмовій платформі 12.X-16.X МВт. Її розрахунковий термін служби становить від 25 до 30 років.

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Компанія Sany Renewable Energy ввела в експлуатацію вітряну турбіну потужністю 15 МВт на заводі в місті Тон'юй, провінція Цзілінь, Китай. Про це пише Interesting Engineering.

Китайська компанія встановила, за її словами, найбільшу у світі наземну вітряну турбіну і заявила, що вона є прототипом і пройде рік випробувань для підтвердження її надійності.

Пристрій SI-270150 є найбільшою наземною турбіною за потужністю окремого агрегату і має найбільший діаметр ротора — 270 метрів — серед усіх наземних турбін, встановлених у світі на сьогодні.

Нещодавно китайський державний виробник CRRC оприлюднив плани щодо запуску моделі вітряної турбіни потужністю 20 МВт, однієї з найпотужніших у галузі, націленої на ринок плавучих вітроенергетичних установок.

Турбіна потужністю 15 МВт — флагманський продукт, створений на фірмовій платформі 12.X-16.X МВт. Її розрахунковий термін служби становить від 25 до 30 років. Вона може похвалитися діаметром ротора 885 футів і лопатями, які простягаються на 131 метр, що забезпечує максимальну площу 57 256 квадратних метрів. За такої величезної потужності один блок може виробляти достатньо електроенергії для постачання 160 000 домогосподарств протягом року. Ці розробки замінюють ручне виробництво інтелектуальними, автоматизованими процесами, підвищуючи продуктивність завдяки цифровому інтелектуальному ощадливому виробництву.

Для подальшого поліпшення можливості вторинної переробки наддовгих лопатей і підвищення стійкості Sany включила поліуретанові структурні компоненти, які переробляються.

Прототип вітряної турбіни потужністю 15 МВт тепер проходитиме понад рік експлуатаційних випробувань на експериментальній вітряній електростанції для ретельної перевірки надійності її компонентів і всієї системи в реальних умовах, — заявили представники Sany Renewable Energy.

Раніше ми писали, що яйцеподібна вітряна турбіна шокувала експертів. Особлива конструкція вітряка легша, стабільніша і дешевша у виробництві, ніж трилопатеві турбіни, що може дати їй більшу універсальність з точки зору розміщення і використання.