Прослужать ще 50 років: старим вітряним турбінам знайшли незвичайне застосування (фото)

У Фінляндії відпрацьовані лопаті вітряних турбін можуть отримати друге життя на воді, перетворившись на плавучі причали.

Фінський стартап Reverlast, розташований у районі Отаніємі міста Еспоо, виготовляє зі списаних лопатей вітряних турбін плавучі причали, частково вирішуючи проблему їхньої утилізації. Про це пише портал Yle.

Як зазначають у виданні, термін роботи лопаті турбіни, виготовленої зі склопластику, становить близько 20 років. При цьому лопаті складні в переробці, оскільки містять безліч різних матеріалів, склеєних разом. Додатковою складністю є метал, прихований усередині лопаті, який використовується в болтах, кабелях і блискавковідводах.

Плавучий причал із вітряної турбіни Фото: Reverlast

У США відпрацьовані лопаті часто закопують глибоко в землю, але на території Євросоюзу це заборонено. Зважаючи на це, стартап Reverlast запропонував спосіб повторного використання лопатей, який дає змогу їм прослужити ще близько 50 років.

"Ми даємо лопаті вітряної турбіни, що вийшла з експлуатації, нове життя на воді", — заявив засновник і акціонер компанії Оссі Хейскала.

Візуалізація сауни на понтонах зі старих лопатей Фото: Reverlast

На думку розробників, їхніми клієнтами можуть стати як власники літніх котеджів, так і великі яхтові порти. Наразі Reverlast у співпраці зі студентами Університету Аалто будує з лопатей прототип понтонного причалу, на який планується встановити сауну. На офіційному сайті стартапу також представлені інші приклади робіт.

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"Лопаті, які ми використовуємо, являють собою гігантські деталі зі спокійними вигнутими лініями. Цю форму, сформовану потоками повітря, ми переносимо через наші руки на наші вироби. Потоки повітря також тематично відносяться до води — уважне око помітить схожість між сучасним склопластиковим судном і нашими виробами. Для нас естетика й екологічність ідуть пліч-о-пліч", — зазначають у Reverlast.

Плавучий причал із вітряної турбіни Фото: Reverlast

Нагадаємо, шведська компанія Vattenfall представила свою концепцію повторного використання виведених з експлуатації вітрогенераторів, перетворивши стару вітряну турбіну на маленький будинок.

Також повідомлялося, що французька компанія Voltalia SA і єгипетський підрозділ Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) об'єднали зусилля для заміни застарілої вітряної електростанції Zafarana в Єгипті вітро-сонячним комплексом потужністю близько 3 ГВт.