Тисячі вітряних турбін буде знесено: їм знайшли несподіване застосування (фото)

У Швеції придумали, як повторно використовувати старі вітряні турбіни, замість того, щоб відправляти їх на перероблення.

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Шведська компанія Vattenfall представила свою концепцію повторного використання виведених з експлуатації вітрогенераторів, перетворивши стару вітряну турбіну на маленький будинок. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Як зазначають у Vattenfall, у найближчі десятиліття тисячі вітряних турбін будуть знесені або замінені. Фундаменти, вежі, деталі редуктора та генератори турбін, як правило, піддаються вторинній переробці, однак це вимагає великої кількості енергії та забруднює навколишнє середовище. Тому компанія висунула ідею використовувати матеріали повторно з мінімальною обробкою.

Компанія Vattenfall найняла дизайнерів студії Superuse, щоб придумати, як дати друге життя турбінам, що відслужили свій термін. У результаті турбіна Vestas V80 потужністю 2 МВт, яка прослужила в Австрії 20 років, була переобладнана в компактний будинок і представлена на Тижні дизайну в Нідерландах.

За даними компанії, попри свій розмір, будинок відповідає будівельним нормам і тому повністю придатний для проживання або відпочинку. У ньому є кухня, ванна кімната та вітальня. Житло оснащене тепловим насосом, сонячними панелями, сонячним водонагрівачем, а також деякими меблями з перероблених лопатей турбіни.

Будинок від Vattenfall Фото: Vattenfall

"Щонайменше десять тисяч турбін цього покоління доступні по всьому світу. Більшість із них ще не виведені з експлуатації. Це відкриває перспективи і кидає виклик власникам і тим, хто виводить їх з експлуатації", — заявив партнер Superuse Йос де Крігер.

У Vattenfall підкреслили, що турбіну Vestas V80 було побудовано на австрійській вітряній електростанції Gols у 2005 році. За 20 років служби вона згенерувала 73GWh електроенергії, що достатньо для живлення понад 29 тисяч домогосподарств протягом року. Потім голландська компанія Business in Wind вивела з експлуатації вітряну електростанцію і надала турбіну для проєкту.

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Vattenfall і розробники концепції підрахували, що наразі в експлуатації перебуває понад 10 000 турбін схожого розміру, які в кінцевому підсумку доведеться вивести з експлуатації.

"Ми шукаємо інноваційні способи, за допомогою яких можна максимально повно повторно використовувати матеріали з відпрацьованих турбін. Тож створення з них чогось нового з мінімальними модифікаціями... економить сировину, споживання енергії, і в такий спосіб ми гарантуємо, що ці матеріали будуть корисними протягом багатьох років після їхнього першого терміну служби", — зазначив директор з інновацій компанії Vattenfall Томас Гьорт.

Нагадаємо, японська компанія J-Power спільно з Токійським університетом розробила сейсмостійкий фундамент для вітрових турбін із фіксованим дном, який дасть змогу зробити будівництво морських вітрогенераторів дешевшим.

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