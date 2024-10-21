Запуск найбільшої вітряної турбіни викликав несподіваний ефект: чим стурбовані вчені

Гігантські 128-метрові лопаті вловлюють потоки повітря площею з два футбольних поля і змінюють їхній рух. Це може вплинути на погоду в регіоні.

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Китайська компанія Mingyang Smart Energy 28 серпня запустила найбільшу у світі вітряну турбіну потужністю 20 МВт у провінції Хайнань у Південно-Китайському морі. Як стало відомо виданню Eldario 24, робота установки викликала несподіваний ефект, який науковці прагнуть докладніше вивчити.

Вітер як поновлюваний ресурс, має багато переваг, таких як доступність та екологічність. Запуск турбіни Mingyang Smart Energy показує, як люди прагнуть виробляти корисні ресурси без шкоди для навколишнього середовища. До того ж, це також стабілізує економіку, даючи додаткове джерело енергії.

Завдяки 128-метровим лопатям і висоті 242 метри турбіна може щорічно виробляти достатньо електроенергії для постачання 96 000 будинків. Але водночас її робота значно впливає на природні повітряні потоки та мікроклімат поблизу. Дослідження показали, що турбіна призводить до зміни швидкості вітру та розподілу температури навколо установки.

Вчені все ще стежать за турбіною і намагаються зрозуміти, як такі величезні установки можуть впливати на погодні умови в регіоні. Вони фіксуватимуть зміни в прибережному кліматі, схемах міграції птахів і морських екосистемах.

Варто зазначити, що турбіна затьмарює будь-яку попередню конструкцію і вловлює більше енергії вітру, ніж будь-яка інша. Кожна лопать турбіни охоплює повітряні потоки площею понад два футбольні поля. Турбіна спеціально розроблена для районів, де вирують тайфуни, а також для розгортання по всьому світу в районах із середньою і високою швидкістю вітру. Установка має витримувати пориви до 79,8 м/с.

Нещодавно китайська компанія SANY Renewable Energy офіційно ввела в експлуатацію найбільшу у світі випробувальну установку для тестування вітряних турбін. Вона дасть змогу імітувати 20 років роботи обладнання всього за рік.