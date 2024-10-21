Запуск самой большой ветряной турбины вызвал неожиданный эффект: чем обеспокоены ученые

Гигантские 128-метровые лопасти улавливают потоки воздуха площадью с два футбольных поля и меняют их движение. Это может повлиять на погоду в регионе.

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Китайская компания Mingyang Smart Energy 28 августа запустила крупнейшую в мире ветряную турбину мощностью 20 МВт в провинции Хайнань в Южно-Китайском море. Как стало известно изданию Eldario 24, работа установки вызвала неожиданный эффект, который ученые стремятся подробнее изучить.

Ветер как возобновляемый ресурс, имеет много преимуществ, таких как доступность и экологичность. Запуск турбины Mingyang Smart Energy показывает, как люди стремятся производить полезные ресурсы без вреда для окружающей среды. Вдобавок, это также стабилизирует экономику, давая дополнительный источник энергии.

Благодаря 128-метровым лопастям и высоте 242 метра турбина может ежегодно вырабатывать достаточно электроэнергии для снабжения 96 000 домов. Но в то же время ее работа значительно влияет на природные воздушные потоки и микроклимат поблизости. Исследования показали, что турбина приводит к изменению скорости ветра и распределения температуры вокруг установки.

Ученые все еще следят за турбиной и пытаются понять, как такие огромные установки могут влиять на погодные условия в регионе. Они будут фиксировать изменения в прибрежном климате, схемах миграции птиц и морских экосистемах.

Стоит отметить, что турбина затмевает любую предыдущую конструкцию и улавливает больше энергии ветра, чем любая другая. Каждая лопасть турбины охватывает воздушные потоки площадью больше двух футбольных полей. Турбина специально разработана для районов, где бушуют тайфуны, а также для развертывания по всему миру в районах со средней и высокой скоростью ветра. Установка должна выдерживать порывы до 79,8 м/с.

Недавно китайская компания SANY Renewable Energy официально ввела в эксплуатацию самую большую в мире испытательную установку для тестирования ветряных турбин. Она позволит имитировать 20 лет работы оборудования всего за год.