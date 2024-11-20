Україна побудувала "зелені" енергомережі, які Росії складніше знищити — AP

Сонячні та вітряні електростанції децентралізовані, тому одне влучне попадання завдасть їм менше шкоди, ніж удар по ТЕЦ.

Вторгнення і масовані обстріли Росії прискорили перехід України на "чисті" джерела енергії, тепер українці використовують багато сонячних і вітряних електростанцій, які вже не так просто вивести з ладу. Про це у своїй статті пише інформаційне агентство Associated Press.

Під час кліматичних перемовин ООН, які відбуваються в Азербайджані, генеральний директор найбільшої приватної енергокомпанії "ДТЕК" Максим Тімченко показав графіки постачання електрики у 2024 році. Загальна кількість електроенергії падає, коли російська ракета вражає теплову, вітряну або сонячну електростанцію, і зростає, коли енергетика відновлюється.

"Який ще у нас є вибір? — прокоментував Максим Тимченко в інтерв'ю. — Сидіти, чекати і молитися, щоб вони не вдарили по нас або не зробили нашу роботу і не повернули світло нашому народу?".

Російські удари є частиною кампанії з ураження енергетичної інфраструктури задля скорочення постачання електроенергії в Україну напередодні зими. Однак децентралізований характер відновлюваних джерел енергії, зокрема вітру та сонця, дав змогу українцям швидко відновити електропостачання в умовах, коли це неможливо зробити з вугільними чи іншими традиційними електростанції.

У централізованих системах усю енергію генерують і відправляють у мережу лініями електропередачі з однієї й тієї самої області. Якщо станція постраждає через вибух ракети, вся мережа або більша її частина може відключитися. Вітрові та сонячні установки розподілені й менше залежать одна від одної, тому через одне успішне попадання РФ буде менше шкоди. Якщо ж сонячна установка розташована на даху і живить лише конкретну будівлю, то збиток буде ще меншим.

Хорошим прикладом є атаки на дві сонячні електростанції ДТЕК минулої весни. У результаті знищено багато сонячних панелей і деякі трансформатори, які підвищують напругу на великі відстані або знижують її для використання в будинках. Заміна трансформаторів і заміна зруйнованих панелей дала змогу фермам, які виробляють 400 мегават, відновити роботу за сім днів.

Пошкоджена сонячна електростанція ДТЕК у Херсонській області Фото: ДТЭК

За словами Максима Тімченка, теплоелектростанцію, яка зазнала схожих збитків, відновлювати довелося три-чотири місяці. Таким чином децентралізована генерація більш стійка до ударів і її складніше зруйнувати.

Джеффрі Пайєтт, помічник секретаря Бюро енергетичних ресурсів Держдепартаменту США і колишній посол в Україні, заявив, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру еволюціонували. У 2022 і 2023 роках вони були зосереджені на трансформаторах. Сили оборони ефективно захищалися від цих ударів, тож із березня 2024 року Володимир Путін змінив тактику і націлився на генерувальні підприємства. Відтоді близько 50% всього вироблення електроенергії в Україні було виведено з експлуатації, залишилися переважно атомна енергетика, трохи гідроенергетики та великі нові проєкти в галузі поновлюваних джерел енергії, такі як вітрова електростанція, яку будує ДТЕК.

Відновлювані та інші інфраструктурні проєкти фінансуються за рахунок партнерських відносин між урядами та бізнесом, що дає змогу розподілити ризики, оскільки немає гарантії, що побудоване не буде знищено ракетами. У червні виробник турбін GE Vernova і виробник Honeywell оголосили про плани співпраці з ДТЕК для великих проєктів з вітрової енергії та зберігання енергії в Україні.

"Ми задоволені тим фактом, що Україна зробила те, чого ніхто ніколи не робив, а саме, зберегла енергосистему в умовах війни", — заявив Роджер Мартелла, директор зі сталого розвитку GE Vernova.

Джеффрі Пайєтт додав, що бачить широку підтримку України країнами G7 у сфері енергетики. На його думку, за нового президента США Дональда Трампа Україну продовжать підтримувати за будь-якого розвитку подій.

"Якщо ви почнете залучати великі американські компанії, такі як GE, Fluxus і Honeywell, до реконструкції енергетичної системи, то на реконструкцію енергетичної системи знадобляться мільярди доларів", — сказав він.

Раніше писали, що в Україні можуть встановити вітряні турбіни потужністю 800 МВт. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про плани збільшити вітрову генерацію у 2025 році.