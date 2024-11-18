В Україні можуть встановити вітряні турбіни загальною потужністю 800 МВт: що відомо

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, в Україні планують істотно наростити вітрову генерацію вже наступного року.

В Україні планують збільшити вітрову генерацію на 800 МВт у 2025 році. Про це сказав міністр енергетики України Герман Галущенко "Укрінформу" в кулуарах форуму "ReBuild Ukraine Construction and Energy" у Варшаві.

За словами Германа Галущенка, під час конференції представники західних країн демонстрували значний інтерес саме до вітрової генерації. Зокрема, норвезькі партнери розглядають великий проєкт з вітроенергетики в Україні на 300 мВт.

"Ми маємо намір дуже суттєво збільшити наступного року вітрову генерацію. Є відповідні плани будівництва конкретних об'єктів вітрової генерації на більш ніж 800 мВт", — заявив міністр.

Важливо

Енергії вистачить на 160 тисяч будинків: гігантська вітряна турбіна вийшла на потужність 15 МВт

Говорячи про відновлювану енергію, Герман Галущенко також згадав про сонячні станції. За його словами, наступного року активно запрацюють програми для домогосподарств. Міністр висловив надію на те, що українці встановлюватимуть сонячні панелі, наголосивши, що українські банки зараз надають можливість кредитування за нульовою ставкою на 10 років.

"Але головним наступного року я все ж таки бачу розвиток вітрової енергетики та реалізацію проєктів, які вже заплановані", — додав глава Міненерго.

Нагадаємо, у Долинській громаді Кіровоградської області планують встановити 20 вітряних турбін, які можуть повністю закрити потреби громади в електриці.

Також повідомлялося, що мешканець села Багринівка Чернівецької області Танасій Кучурян купив вітряну електростанцію ще 2020-го року, проте за останні чотири роки так і не зміг її запустити через низку причин.