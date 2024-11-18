В Украине могут установить ветряные турбины общей мощностью 800 МВт: что известно

По словам министра энергетики Германа Галущенко, в Украине планируют существенно нарастить ветровую генерацию уже в следующем году.

В Украине планируют увеличить ветровую генерацию на 800 МВт в 2025 году. Об этом сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко "Укринформу" в кулуарах форума "ReBuild Ukraine Construction and Energy" в Варшаве.

По словам Германа Галущенко, в ходе конференции представители западных стран демонстрировали значительный интерес именно к ветровой генерации. В частности, норвежские партнеры рассматривают большой проект по ветроэнергетике в Украине на 300 мВт.

"Мы намерены очень существенно увеличить в следующем году ветровую генерацию. Есть соответствующие планы строительства конкретных объектов ветровой генерации на более чем 800 мВт", — заявил министр.

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Говоря о возобновляемой энергии, Герман Галущенко также упомянул о солнечных станциях. По его словам, в следующем году активно заработают программы для домохозяйств. Министр выразил надежду на то, что украинцы будут устанавливать солнечные панели, подчеркнув, что украинские банки сейчас предоставляют возможность кредитирования по нулевой ставке на 10 лет.

"Но главным в следующем году я все же вижу развитие ветровой энергетики и реализацию проектов, которые уже запланированы", — добавил глава Минэнерго.

Напомним, в Долинской общине Кировоградской области планируют установить 20 ветряных турбин, которые могут полностью закрыть потребности общины в электричестве.

Также сообщалось, что житель села Багриновка Черновицкой области Танасий Кучурян купил ветряную электростанцию еще в 2020-м году, однако за последние четыре года так и не смог ее запустить по ряду причин.