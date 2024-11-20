Украина построила "зеленые" энергосети, которые России сложнее уничтожить — AP

Солнечные и ветряные электростанции децентрализованы, поэтому одно меткое попадание нанесет им меньше вреда, чем удар по ТЭЦ.

Вторжение и массированные обстрелы России ускорили переход Украины на "чистые" источники энергии, теперь украинцы используют много солнечных и ветряных электростанций, которые уже не так просто вывести из строя. Об этом в своей статье пишет информационное агентство Associated Press.

Во время климатических переговоров ООН, которые проходят в Азербайджане, генеральный директор крупнейшей частной энергокомпании "ДТЭК" Максим Тимченко показал графики поставки электричества в 2024 году. Общее количество электроэнергии падает, когда российская ракета поражает тепловую, ветряную или солнечную электростанцию, и растет, когда энергетика восстанавливается.

"Какой еще у нас есть выбор? — прокомментировал Максим Тимченко в интервью. — Сидеть, ждать и молиться, чтобы они не ударили по нам или не сделали нашу работу и не вернули свет нашему народу?".

Российские удары являются частью кампании по поражению энергетической инфраструктуры для сокращения поставок электроэнергии в Украину накануне зимы. Однако децентрализованный характер возобновляемых источников энергии, в частности ветра и солнца, позволил украинцам быстро восстановить электроснабжение в условиях, когда это невозможно сделать с угольными или другими традиционными электростанции.

В централизованных системах вся энергия генерируется и отправляется в сеть по линиям электропередачи из одной и той же области. Если станция пострадает из-за взрыва ракеты, вся сеть или большая ее часть может отключиться. Ветровые и солнечные установки распределены и меньше зависят друг от друга, поэтому из-за одного успешного попадания РФ будет меньше вреда. Если же солнечная установка находится на крыше и питает лишь конкретное здание, то ущерб будет еще меньшим.

Хорошим примером являются атаки на две солнечные электростанции ДТЕК прошлой весной. В результате уничтожены много солнечных панелей и некоторые трансформаторы, которые повышают напряжение на большие расстояния или понижают его для использования в домах. Замена трансформаторов и замена разрушенных панелей позволила фермам, которые вырабатывают 400 мегаватт, возобновить работу за семь дней.

Поврежденная солнечная электростанция ДТЭК в Херсонской области Фото: ДТЭК

По словам Максима Тимченко, теплоэлектростанцию, получившую схожий ущерб, восстанавливать пришлось три-четыре месяца. Таким образом децентрализованная генерация более устойчива к ударам и ее сложнее разрушить.

Джеффри Пайетт, помощник секретаря Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США и бывший посол в Украине, заявил, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру эволюционировали. В 2022 и 2023 годах они были сосредоточены на трансформаторах. Силы обороны эффективно защищались от этих ударов, поэтому с марта 2024 года Владимир Путин изменил тактику и нацелился на генерирующие предприятия. С тех пор около 50% всей выработки электроэнергии на Украине было выведено из эксплуатации, остались в основном атомная энергетика, немного гидроэнергетики и крупные новые проекты в области возобновляемых источников энергии, такие как ветровая электростанция, которую строит ДТЭК.

Возобновляемые и другие инфраструктурные проекты финансируются за счет партнерских отношений между правительствами и бизнесом, что позволяет распределить риски, поскольку нет гарантии, что построенное не будет уничтожено ракетами. В июне производитель турбин GE Vernova и производитель Honeywell объявили о планах сотрудничества с ДТЭК для крупных проектов по ветровой энергии и хранению энергии в Украине.

"Мы польщены тем фактом, что Украина сделала то, чего никто никогда не делал, а именно, сохранила энергосистему в условиях войны", — заявил Роджер Мартелла, директор по устойчивому развитию GE Vernova.

Джеффри Пайетт добавил, что видит широкую поддержку Украины странами G7 в сфере энергетики. По его мнению, при новом президенте США Дональде Трампе Украину продолжат поддерживать при любом развитии событий.

"Если вы начнете привлекать крупные американские компании, такие как GE, Fluxus и Honeywell, к реконструкции энергетической системы, то на реконструкцию энергетической системы потребуются миллиарды долларов", — сказал он.

Ранее писали, что в Украине могут установить ветряные турбины мощностью 800 МВт. Министр энергетики Герман Галущенко заявил о планах увеличить ветровую генерацию в 2025 году.