Тонни відходів будуть перетворені на електроенергію: як працює незвичайна технологія

Піщана батарея являє собою систему зберігання теплової енергії, в якій використовується унікальний матеріал: подрібнений тальковий камінь.

Фінська компанія Polar Night Energy швидко просуває розробку промислової піщаної батареї. Про це пише Intersting Engineering.

Це стійке рішення зі зберігання енергії будується в Порнайнені, на півдні Фінляндії. Піщана батарея являє собою систему зберігання теплової енергії, в якій використовується унікальний матеріал: подрібнений мильний камінь.

Що робить цей проєкт ще більш особливим, так це його прихильність економіці замкнутого циклу. Мильний камінь, побічний продукт виробництва камінів Tulikivi, повторно використовується для забезпечення енергією спільноти. Після завершення будівництва він слугуватиме джерелом теплової енергії для мережі централізованого теплопостачання електростанції Loviisan Lämpö.

Піщана батарея була заповнена 2000 тоннами мильного каменю, що приблизно відповідає вазі тисячі камінів з такого каменю. Для цієї мети на об'єкт було доставлено 40 вантажівок подрібненого матеріалу.

Гігантська піщана батарея стане основним джерелом енергії для мережі централізованого теплопостачання Порнайнена. Вона зможе виробляти 1 МВт електроенергії та зберігати 100 МВт*год енергії. За розмірами ця унікальна батарея матиме висоту близько 13 м і ширину близько 15 м.

Процес заповнення тальком завершено. Згідно з прес-релізом, на наступному етапі буде проведено останні етапи установки, за якими підуть суворі зимові випробування. Очікується, що піщана батарея почне роботу у 2025 році.

Мильний камінь — матеріал із давньою історією у Фінляндії — переважно видобувають у регіонах Північна Карелія і Кайнуу. Він має виняткову теплопровідність. Крім ефективної теплопровідності, він також примітний своєю здатністю зберігати тепло, перевершуючи за цим показником багато інших порід. Цю накопичену енергію потім можна вивільнити для надійного і стійкого забезпечення теплом будинків і підприємств.

Спільні дослідження двох компаній підтвердили придатність подрібненого талькового каменю для використання в піщаній батареї компанії Loviisan Lämpö. Ба більше, ця установка працюватиме виключно на електриці, що унеможливить необхідність у транспортуванні палива і сприятиме більш чистому енергетичному майбутньому.

Замість того, щоб бути викинутим, мильний камінь отримує нове життя як цінний компонент у піщаній батареї. Це знижує необхідність у видобутку і переробці нових матеріалів.

Раніше компанія IDTechEX повідомила про зниження цін на літій-іонні акумулятори. Експерти вбачають причину в скороченні вартості сировини: літію, нікелю, кобальту і графіту. Здешевлення може мати негативні наслідки для ринку.