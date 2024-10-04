Батареї дешевшають: чому падають ціни і чому це погано для ринку

У 2022 році у світі був безпрецедентний стрибок цін на літій, однак у 2023-2024 роках вони знизилися, водночас характеристики акумуляторів покращилися.

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Обсяг ринку літій-іонних акумуляторів перевищить 400 млрд доларів до 2035 року, але ціни на них зараз знижуються. Компанія IDTechEX розкрила причини та спрогнозувала подальшу ситуацію у своєму новому дослідженні.

Директор з досліджень Алекс Голланд звернув увагу, що формування ціни на літій-іонні акумулятори найбільше залежить від вартості сировини: літію, нікелю, кобальту та графіту. Оскільки ці матеріали є основними компонентами акумуляторних елементів і виробництва акумуляторів, зміни на їхньому ринку сильно впливають на ціноутворення готових батарей.

У 2022 році літій пережив безпрецедентні стрибки цін через сильне збільшення попиту, тоді як нікель і кобальт також зіткнулися з проблемами поставок, що сприяло зростанню витрат. У 2022 році вартість літію, нікелю і кобальту окремо могла б скласти до 60 доларів/кВт-год у вартості акумулятора NMC 811. Однак у 2023 році ціни знизилися, і вартість тієї самої сировини склала всього близько 20 доларів/кВт-год у 2024 році.

Вартість сировини для акумуляторів з 2019 по 2024 рік

Електромобілі залишаються ключовою галуззю, яка рухає ринок літій-іонних акумуляторів, а самі електромобілі стануть найбільшим ринком для літій-іонних акумуляторів протягом наступних 10 років. Їхні продажі швидко зросли у 2023 році. Постійна підтримка ринків електромобілів і акумуляторів, а також зростаюча конкуренція призвели до того, що характеристики акумуляторів покращилися, ціни на них знизилися.

З огляду на швидке зростання прогнозованого попиту на літій-іонні акумулятори за останні 5 років, спостерігається значне зростання кількості як запущених в експлуатацію, так і запланованих і анонсованих гігафабрик. Багато в чому це було зумовлено діючими виробниками, такими як CATL, BYD, LG Energy Solution, SK Innovation і Samsung SDI, а також низкою китайських виробників, які швидко зростають.

За даними IDTechEx, близько 70% виробництва осередків знаходиться в Китаї. Китайські компанії контролюють більшу частину ринку анодів, катодів, електролітів, сепараторів і мідних струмознімачів.

Динаміка попиту та пропозиції має вирішальне значення для ціноутворення. Наприклад, літій-іонні акумулятори типу LFP широко використовуються через їхню порівняно низьку вартість порівняно з хімічними складами акумуляторів на основі NMC, але у 2022 році ціни на катоди LFP зросли швидше, ніж очікувалося, через різке зростання попиту, особливо в Китаї.

Китайські компанії найсильніше впливають на вартість літій-іонних акумуляторів.

Це, зокрема, призвело до швидкого зростання потужностей з виробництва катодів LFP у Китаї та надлишкових потужностей до 2023 і 2024 років. Згодом ціни на катоди LFP впали до 5 доларів за кілограм, що скоротило маржу для виробників і підкреслило сильну конкуренцію у виробництві LFP.

Тим часом, технологічні інновації продовжують покращувати продуктивність акумуляторів. Досягнення в галузі твердотільних акумуляторів, кремнієвих анодів, оптимізованих конструкцій осередків і більш досконалих систем управління акумуляторами можуть запропонувати більш безпечні, більш щільні, більш швидкі зарядні та більш довговічні акумулятори. Це допоможе поліпшити цінові пропозиції для виробників електромобілів.

Низькі ціни, звісно, вигідні для споживачів, але вони створюють складне середовище для компаній, які прагнуть збільшити свою частку ринку або увійти в галузь. Нові компанії, які намагаються масштабувати виробництво, будуть конкурувати з більш низькими цінами. Це може скоротити інвестиції, особливо за межами Китаю та Азії, де велику перевагу дають масштаби виробництва, розвинений ланцюжок поставок і дешева робоча сила.

Тим часом вчені шукають заміну дорогим літій-іонним акумуляторам. Фокус відібрав 7 найперспективніших технологій, які можуть перевернути ринок у недалекому майбутньому.