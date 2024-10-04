Батареи дешевеют: почему падают цены и почему это плохо для рынка

В 2022 году в мире был беспрецедентный скачок цен на литий, однако в 2023-2024 годах они снизились, при этом характеристики аккумуляторов улучшились.

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Объем рынка литий-ионных аккумуляторов превысит 400 млрд долларов к 2035 году, но цены на них сейчас снижаются. Компания IDTechEX раскрыла причины и спрогнозировала дальнейшую ситуацию в своем новом исследовании.

Директор по исследованиям Алекс Холланд обратил внимание, что формирование цены на литий-ионные аккумуляторы больше всего зависит от стоимости сырья: лития, никеля, кобальта и графита. Поскольку эти материалы являются основными компонентами аккумуляторных элементов и производства аккумуляторов, изменения на их рынке сильно влияют на ценообразование готовых батарей.

В 2022 году литий пережил беспрецедентные скачки цен из-за сильного увеличения спроса, в то время как никель и кобальт также столкнулись с проблемами поставок, что способствовало росту затрат. В 2022 году стоимость лития, никеля и кобальта в отдельности могла бы составить до 60 долларов/кВт·ч в стоимости аккумулятора NMC 811. Однако в 2023 году цены снизились, и стоимость того же сырья составила всего около 20 долларов/кВт·ч в 2024 году.

Стоимость сырья для аккумуляторов с 2019 по 2024 год

Электромобили остаются ключевой отраслью, которая движет рынок литий-ионных аккумуляторов, а сами электромобили станут крупнейшим рынком для литий-ионных аккумуляторов в течение следующих 10 лет. Их продажи быстро выросли в 2023 году. Постоянная поддержка рынков электромобилей и аккумуляторов, а также растущая конкуренция привели к тому, что характеристики аккумуляторов улучшились, цены на них снизились.

Учитывая быстрый рост прогнозируемого спроса на литий-ионные аккумуляторы за последние 5 лет, наблюдается значительный рост числа как запущенных в эксплуатацию, так и запланированных и анонсированных гигафабрик. Во многом это было обусловлено действующими производителями, такими как CATL, BYD, LG Energy Solution, SK Innovation и Samsung SDI, а также рядом быстрорастущих китайских производителей.

По данным IDTechEx, около 70% производства ячеек находится в Китае. Китайские компании контролируют большую часть рынка анодов, катодов, электролитов, сепараторов и медных токосъемников.

Динамика спроса и предложения имеет решающее значение для ценообразования. Например, литий-ионные аккумуляторы типа LFP широко используются из-за их сравнительно низкой стоимости по сравнению с химическими составами аккумуляторов на основе NMC, но в 2022 году цены на катоды LFP выросли быстрее, чем ожидалось, из-за резкого роста спроса, особенно в Китае.

Китайские компании сильнее всего влияют на стоимость литий-ионных аккумуляторов.

Это, в свою очередь, привело к быстрому росту мощностей по производству катодов LFP в Китае и избыточным мощностям до 2023 и 2024 годов. Впоследствии цены на катоды LFP упали до 5 долларов за килограмм, что сократило маржу для производителей и подчеркнуло сильную конкуренцию в производстве LFP.

Тем временем, технологические инновации продолжают улучшать производительность аккумуляторов. Достижения в области твердотельных аккумуляторов, кремниевых анодов, оптимизированных конструкций ячеек и более совершенных систем управления аккумуляторами могут предложить более безопасные, более плотные, более быстрые зарядные и более долговечные аккумуляторы. Это поможет улучшить ценовые предложения для производителей электромобилей.

Низкие цены, конечно, выгодны для потребителей, но они создают сложную среду для компаний, стремящихся увеличить свою долю рынка или войти в отрасль. Новые компании, пытающиеся масштабировать производство, будут конкурировать с более низкими ценами. Это может сократить инвестиции, особенно за пределами Китая и Азии, где большое преимущество дают масштабы производства, развитая цепочка поставок и дешевая рабочая сила.

Тем временем ученые ищут замену дорогим литий-ионным аккумуляторам. Фокус отобрал 7 самых перспективных технологий, которые могут перевернуть рынок в недалеком будущем.