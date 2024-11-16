Тонны отходов будут превращены в электроэнергию: как работает необычная технология

Песчаная батарея представляет собой систему хранения тепловой энергии, в которой используется уникальный материал: измельченный тальковый камень.

Финская компания Polar Night Energy быстро продвигает разработку промышленной песчаной батареи. Об этом пишет Intersting Engineering.

Это устойчивое решение по хранению энергии строится в Порнайнене, на юге Финляндии. Песчаная батарея представляет собой систему хранения тепловой энергии, в которой используется уникальный материал: измельченный мыльный камень.

Что делает этот проект еще более особенным, так это его приверженность экономике замкнутого цикла. Мыльный камень, побочный продукт производства каминов Tulikivi, повторно используется для обеспечения энергией сообщества. После завершения строительства он будет служить источником тепловой энергии для сети централизованного теплоснабжения электростанции Loviisan Lämpö.

Песчаная батарея была заполнена 2000 тоннами мыльного камня, что приблизительно соответствует весу тысячи каминов из такого камня. Для этой цели на объект было доставлено 40 грузовиков дробленого материала.

Гигантская песчаная батарея станет основным источником энергии для сети централизованного теплоснабжения Порнайнена. Она сможет вырабатывать 1 МВт электроэнергии и хранить 100 МВт*ч энергии. По размерам эта уникальная батарея будет иметь высоту около 13 м и ширину около 15 м.

Процесс заполнения тальком завершен. Согласно пресс-релизу, на следующем этапе будут проведены последние этапы установки, за которыми последуют строгие зимние испытания. Ожидается, что песчаная батарея начнет работу в 2025 году.

Мыльный камень — материал с давней историей в Финляндии — в основном добывается в регионах Северная Карелия и Кайнуу. Он обладает исключительной теплопроводностью. Помимо эффективной теплопроводности, он также примечателен своей способностью сохранять тепло, превосходя по этому показателю многие другие породы. Эту накопленную энергию затем можно высвободить для надежного и устойчивого обеспечения теплом домов и предприятий.

Совместные исследования двух компаний подтвердили пригодность измельченного талькового камня для использования в песчаной батарее компании Loviisan Lämpö. Более того, эта установка будет работать исключительно на электричестве, что исключит необходимость в транспортировке топлива и будет способствовать более чистому энергетическому будущему.

Вместо того, чтобы быть выброшенным, мыльный камень получает новую жизнь как ценный компонент в песчаной батарее. Это снижает необходимость в добыче и переработке новых материалов.

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