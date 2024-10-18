Встановлення вітряних турбін стане дешевшим: в Японії знайшли інноваційне рішення (фото)

Очікується, що нова технологія зробить вітряні турбіни стійкішими до землетрусів, а також спростить їхнє встановлення на відносно твердих породах.

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Японська компанія J-Power спільно з Токійським університетом розробила сейсмостійкий фундамент для вітрових турбін із фіксованим дном, що дає змогу зробити будівництво морських вітрогенераторів дешевшим. Про це пише Interesting Engineering.

Повідомляється, що технологія включає квадратні сталеві труби та сталеві пластини в опорній плиті фундаменту. Разом вони створюють гнучку структуру, яка може відносно легко деформуватися. Цей гнучкий трьохопорний фундамент спеціально адаптований до рельєфу Японії.

Конструкція сейсмостійкого фундаменту Фото: interestingengineering.com

Як зазначає виробник, поширені в Європі моноспайні фундаменти не підходять для районів з відносно твердими породами, розташованими близько до поверхні, як це часто буває у водах навколо Японії. Ефективне буріння в таких породах ускладнене, що вимагає використання традиційних технологій і призводить до збільшення вартості будівництва.

Важливо

Революційна технологія скорочує вартість встановлення вітряних турбін на 50%

У J-Power стверджують, що довга інтегрована секція сталевої труби дає змогу всій вітряній турбіні повільно розгойдуватися, знижуючи ризик посилення коливань вежі через резонанс із сейсмічним рухом.

За даними компанії, розроблений ефект сейсмічної ізоляції мінімізує вібрації, викликані землетрусами. Крім того, спрощені компоненти фундаменту дають змогу знизити витрати на будівництво, як порівняти з традиційними технологіями.

Порівняння конструкції фундаменту Фото: interestingengineering.com

Компанія також провела з Токійським університетом дослідження цієї технології, яке підтвердило ефективність розробки. Виробник очікує, що в майбутньому розробка буде адаптована до більших вітряних турбін.

Нагадаємо, компанії Cobra Wind International, LiftOff і Kincardine Dragados SA здійснили заміну генератора на турбіні плавучої вітряної електростанції Кінкардін у Шотландії без буксирування установки в порт, що є новим походом до обслуговування турбін.

Також повідомлялося, що китайська компанія SANY Renewable Energy офіційно ввела в експлуатацію найбільшу у світі випробувальну установку для тестування вітряних турбін.