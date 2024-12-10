Безліч вітряних турбін ризикують потрапити на звалище: вони можуть отримати "друге життя"

Американець Грег Біркгофер придумав, як ефективно використовувати старі неробочі вітрогенератори в сільському господарстві.

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Житель американського штату Айова Грег Біркгофер вигадав спосіб повторного використання вітряних турбін, переробляючи їхні підстави в паркан на своїй фермі. Про це пише The Leadville Herald.

Як зазначають у виданні, утилізація старих вітрогенераторів стає дедалі складнішим завданням. Після 25 років служби компаніям доведеться вивести з експлуатації величезну кількість лопатей та інших компонентів турбін. За поточних можливостей з переробки вони можуть стати частиною відходів на звалищах.

Щоб цього не сталося, сьогодні розробляються різні методи повторного використання вітряків. Грег Біркгофер, захоплений ідеєю збереження природи, почав переробляти підстави турбін на стовпи для забору для використання в сільському господарстві.

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За словами фермера, перероблені стовпи міцніші та довговічніші за традиційні, а також повністю ізольовані. Його інновація усуває необхідність у постійному обслуговуванні, включно із заміною ізоляторів.

Грег Біркгофер також бачить потенціал у переробці лопатей турбін. Він зазначив, що перероблені лопаті можуть використовуватися для виготовлення ширшого спектра виробів, наприклад, докових опор.

Нагадаємо, фінський стартап Reverlast, розташований у районі Отаніємі міста Еспоо, вже виготовляє плавучі причали зі списаних лопатей вітряних турбін, частково розв'язуючи проблему їхньої утилізації.

Зі свого боку шведська компанія Vattenfall представила свою концепцію повторного використання виведених з експлуатації вітрогенераторів, перетворивши стару вітряну турбіну на маленький будинок.