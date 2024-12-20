У США вирішили знести безліч вітряних турбін: як вони шкодили місцевим жителям
За словами жителів регіону Кахуку на Гаваях, величезні вітряні турбіни викликали в них головний біль, порушення сну і напади.
У штаті Гаваї (США) планують вивести з експлуатації багато вітрових турбін після впровадження нових правил щодо будівництва подібних об'єктів. Ці правила було ухвалено у відповідь на скарги місцевих жителів, пише портал Honolulu Civil Beat.
Як зазначають у виданні, протести проти встановлення турбін почалися ще 2019 року, коли партія вітряних турбін заввишки 173 метри вирушила в Кагуку. Люди виступали проти розміщення турбін поруч із будинками та школою. Зрештою поліція заарештувала понад сотню протестувальників, які блокували дорогу, і турбіни було запущено.
Після встановлення турбін багато жителів Кагуку продовжили протести, скаржачись на головний біль, порушення сну і напади. Протестувальники заявляли, що їхній добробут страждає від близькості турбін, і що їх дратує мерехтіння тіней, спричинене призахідним сонцем, яке світить крізь обертові лопаті.
Крім того, місцеві жителі дали свідчення в міській раді, висловивши занепокоєння тим, що механічні несправності турбін можуть поставити під загрозу прилеглі будинки та початкову школу, що розташована приблизно за 580 метрів.
У відповідь на ці скарги міська рада Гонолулу затвердила нові правила, які вимагають, щоб турбіни розташовувалися на відстані не менше ніж 2 кілометри — або в 10 разів більше за їхню висоту. Та цього відступ міг дорівнювати висоті турбіни.Важливо
За даними видання, нові правила означають, що багато турбін можуть бути демонтовані після закінчення їхніх поточних контрактів на електроенергію. Першу партію планують вивести з експлуатації 2031 року, а решту турбін, найімовірніше, зупинять до 2040 року. На думку експертів, це рішення може змусити забудовників обережніше ставитися до інвестицій у відновлювану енергетику.
Нагадаємо, 2024 року британці витратили 1 млрд фунтів стерлінгів на тимчасове вимкнення вітряних турбін, оскільки енергосистема не справляється з потужністю, яку їй постачають.
Також повідомлялося, що німецький політик Фрідріх Мерц висловив надію на демонтаж вітряних турбін у країні, назвавши їх "потворними".