У США вирішили знести безліч вітряних турбін: як вони шкодили місцевим жителям

За словами жителів регіону Кахуку на Гаваях, величезні вітряні турбіни викликали в них головний біль, порушення сну і напади.

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У штаті Гаваї (США) планують вивести з експлуатації багато вітрових турбін після впровадження нових правил щодо будівництва подібних об'єктів. Ці правила було ухвалено у відповідь на скарги місцевих жителів, пише портал Honolulu Civil Beat.

Як зазначають у виданні, протести проти встановлення турбін почалися ще 2019 року, коли партія вітряних турбін заввишки 173 метри вирушила в Кагуку. Люди виступали проти розміщення турбін поруч із будинками та школою. Зрештою поліція заарештувала понад сотню протестувальників, які блокували дорогу, і турбіни було запущено.

Після встановлення турбін багато жителів Кагуку продовжили протести, скаржачись на головний біль, порушення сну і напади. Протестувальники заявляли, що їхній добробут страждає від близькості турбін, і що їх дратує мерехтіння тіней, спричинене призахідним сонцем, яке світить крізь обертові лопаті.

Крім того, місцеві жителі дали свідчення в міській раді, висловивши занепокоєння тим, що механічні несправності турбін можуть поставити під загрозу прилеглі будинки та початкову школу, що розташована приблизно за 580 метрів.

У відповідь на ці скарги міська рада Гонолулу затвердила нові правила, які вимагають, щоб турбіни розташовувалися на відстані не менше ніж 2 кілометри — або в 10 разів більше за їхню висоту. Та цього відступ міг дорівнювати висоті турбіни.

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За даними видання, нові правила означають, що багато турбін можуть бути демонтовані після закінчення їхніх поточних контрактів на електроенергію. Першу партію планують вивести з експлуатації 2031 року, а решту турбін, найімовірніше, зупинять до 2040 року. На думку експертів, це рішення може змусити забудовників обережніше ставитися до інвестицій у відновлювану енергетику.

Нагадаємо, 2024 року британці витратили 1 млрд фунтів стерлінгів на тимчасове вимкнення вітряних турбін, оскільки енергосистема не справляється з потужністю, яку їй постачають.

Також повідомлялося, що німецький політик Фрідріх Мерц висловив надію на демонтаж вітряних турбін у країні, назвавши їх "потворними".