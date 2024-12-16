У Китаї поламалася найпотужніша у світі вітряна турбіна: виробник назвав причину

Лопаті гігантської турбіни потужністю 20 МВт зіткнулися з "аномальними" умовами, через що вийшли з ладу, стверджують у компанії Mingyang.

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Китайська компанія Mingyang Smart Energy прокоментувала поломку своєї морської вітряної турбіни потужністю 20 МВт, яку називають найпотужнішою у світі. Про це пише портал offshoreWIND.biz.

У коментарі виданню компанія заявила, що турбіну, встановлену в острівній провінції Хайнань, випробовували в екстремальних умовах і що під час випробувань лопаті зіткнулися з "аномальними" умовами, які перевищують їхнє граничне розрахункове навантаження. У компанії також підкреслили, що йдеться про прототип.

"Наразі продукт все ще перебуває на етапі випробувань і ще не був випущений на ринок або запущений у масове виробництво. Ситуація не завдала жодної шкоди персоналу на випробувальному полігоні", — заявили в Mingyang.

Компанія не уточнила, який саме прототип зламався через поломку лопаті. Як зазначають у виданні, китайські ЗМІ пишуть, що йдеться про прототип турбіни MySE18.X. За даними Mingyang, це найбільша у світі морська вітрова турбіна одиничної потужності з потужністю від 18 МВт до 20 МВт і діаметром ротора від 260 до 292 метрів.

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Раніше в компанії також заявляли, що турбіна MySE18.X призначена для розгортання в регіонах із середньою і високою швидкістю вітру, а також особливо підходить для місць, схильних до тайфунів, оскільки здатна витримувати вітер швидкістю до 79,8 м/с.

"Ми продовжимо проводити подальші поглиблені дослідження адаптивності продукту в цих малоймовірних умовах, щоб удосконалити функціональність нової моделі, гарантуючи, що продуктивність продукту буде чудовою, безпечнішою і надійнішою", — додали в Mingyang.

Нагадаємо, раніше в китайських соцмережах з'явилися кадри, на яких від турбіни Mingyang відвалюються частини лопатей, поки вона все ще обертається. На інших фото видно, що турбіна тепер статична, і в неї пошкоджено дві лопаті.

Також повідомлялося, що житель американського штату Айова Грег Біркхофер вигадав спосіб повторного використання вітряних турбін, переробляючи їхні підстави на паркан на своїй фермі.