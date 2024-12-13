У найпотужнішої у світі вітряної турбіни відвалилися лопаті: що відомо (фото)

Гігантська турбіна потужністю 20 МВт успішно пережила тайфун, проте пізніше у вітряка поламалися дві лопаті прямо під час обертання.

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У найпотужнішої у світі вітряної турбіни MySE 18.X від компанії Mingyang поламалися кілька лопатей лише за кілька місяців після того, як вітряк було встановлено в острівній провінції Хайнань, Китай. Про це пише журнал Recharge.

Як зазначають у виданні, в китайських соцмережах з'явилися кадри, на яких від турбіни MySE 18.X потужністю 20 МВт відвалюються частини гігантських лопатей, поки вона все ще обертається. На інших фото видно, що турбіна тепер статична, і в неї пошкоджено дві лопаті.

У турбіни MySE 18.X відламалися лопаті Фото: Соцмережi У турбіни MySE 18.X відламалися лопаті Фото: Соцмережi

Повідомляється, що причина поломки лопаток невідома. Компанія Mingyang, яка є одним із провідних світових виробників турбін, ніяк не прокоментувала ситуацію.

Автори статті зазначили, що раніше MySE 18.X успішно пережила супертайфун Ягі, який зруйнував прилеглу вітряну електростанцію на Хайнані. Після цього глава Mingyang Ціін Чжан опублікував відео, де турбіна працює на "повній потужності".

За словами виробника, MySE 18.X має модульну, легку конструкцію, діаметр вітрового ротора 260-292 метри і потужність до 20 МВт. У Mingyang стверджують, що за середньої швидкості вітру 8,5 м/с турбіна може виробляти 80 мільйонів кВт⋅год на рік, компенсуючи 66 000 тонн викидів CO₂.

Нагадаємо, компанія GreenSpur розробила попередній проєкт вітрогенератора потужністю 15 МВт, який перевершує поточні галузеві стандарти за потужністю та розміром.

Зі свого боку мешканець американського штату Айова Грег Біркхофер придумав спосіб повторного використання вітряних турбін, переробляючи їхні підстави в паркан на своїй фермі.