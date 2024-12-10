На 30% легший і на 80% менший: розроблено інноваційний дизайн вітрогенератора

За словами виробника, новий генератор масштабується до великих розмірів, а також більш вигідний в експлуатації та обслуговуванні, ніж аналоги.

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Компанія GreenSpur (підрозділ компанії Time To ACT) розробила попередній проєкт вітрогенератора потужністю 15 МВт, який перевершує поточні галузеві стандарти за потужністю і розміром. Про це пише портал Investing.com.

Повідомляється, що нова турбіна приблизно на 30% легша і на 70-80% менша за найкращі наявні генератори на світовому ринку. У статті описують пристрій як легкий і компактний.

За даними порталу, турбіна має багатоступеневу конфігурацію осьового вентилятора, яка не тільки масштабується до великих розмірів, а й здатна забезпечити значні переваги в експлуатації та обслуговуванні. При цьому конструкція вітрогенератора ще до кінця не оптимізована.

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Виробник має намір перевірити новий генератор за допомогою детального системного аналізу у співпраці з Offshore Renewable Energy (ORE) Catapult, інтегрувавши його в турбінну систему. Очікується, що цей процес займе 3-4 місяці.

Також повідомляється, що виконавчий голова Time To ACT Кріс Хемінуей висловив ентузіазм з приводу реакції галузі на новий дизайн, зазначивши, що вірить у новаторський потенціал цієї технології.

Нагадаємо, естонська компанія Freen представила передові малі вітряні турбіни з вертикальною віссю обертання (VAWT) і м'якими лопатями, які підійдуть для дому.

Своєю чергою оглядач енергетичного обладнання Едріан Кінгслі-Г'юз протестував портативну вітряну турбіну для дому та кемпінгу Shine Turbine.