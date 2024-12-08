На 50% ефективніше за звичайні: новий датчик поліпшить роботу вітряних турбін (відео)

Компактний і точний датчик для турбін WM80 може витримати екстремальну спеку, обмерзання, сильний вітер, опади, а також вібрації та удари.

Компанія Vaisala випустила новий ультразвуковий датчик вітру для оптимізації продуктивності вітряних турбін, який отримав назву WM80. Про це пише GlobeNewswire.

Представлено датчик WM80

Як зазначають у виданні, дані про швидкість і напрямок вітру потрібні для того, щоб отримувати максимальну кількість енергії. Датчик WM80 був розроблений спеціально для складних умов, у яких працюють наземні та морські вітряні електростанції. Він надає точні дані про вітер навіть у суворих погодних умовах.

"Цей інноваційний, надійний і компактний датчик забезпечує високонадійні дані для управління турбінами, допомагаючи забезпечити максимальне вироблення електроенергії та безперебійну роботу", — заявив керівник відділу вітрових операцій у Vaisala Матьє Боке.

WM80 використовує нову конструкцію відбивача, яка фокусує ультразвуковий сигнал на перетворювачах і зберігає фокус, незважаючи на зміну швидкості вітру до 90 м/с. Це дає змогу проводити безперервні й точні вимірювання швидкості та напрямку вітру.

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Технологія датчиків WINDCAP, розроблена Vaisala, містить три перетворювачі та захоплює на 50% більше даних про вітер порівняно зі звичайними ультразвуковими технологіями, щоб підтримувати точність і надійність вимірювань.

Датчик виготовлено з корозійно-стійкого анодованого морського алюмінію в компактному корпусі. Його міцна і компактна конструкція може витримати екстремальну спеку, обмерзання, сильний вітер, опади, вібрації та удари. При цьому він простий в установці і не вимагає технічного обслуговування.

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