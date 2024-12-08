На 50% эффективнее обычных: новый датчик улучшит работу ветряных турбин (видео)

Компактный и точный датчик для турбин WM80 может выдержать экстремальную жару, обледенение, сильный ветер, осадки, а также вибрации и удары.

Компания Vaisala выпустила новый ультразвуковой датчик ветра для оптимизации производительности ветряных турбин, получивший название WM80. Об этом пишет GlobeNewswire.

Представлен датчик WM80

Как отмечают в издании, данные о скорости и направлении ветра нужны для того, чтобы получать максимальное количество энергии. Датчик WM80 был разработан специально для сложных условий, в которых работают наземные и морские ветряные электростанции. Он предоставляет точные данные о ветре даже в суровых погодных условиях.

"Этот инновационный, надежный и компактный датчик обеспечивает высоконадежные данные для управления турбинами, помогая обеспечить максимальную выработку электроэнергии и бесперебойную работу", — заявил руководитель отдела ветровых операций в Vaisala Матье Боке.

WM80 использует новую конструкцию отражателя, которая фокусирует ультразвуковой сигнал на преобразователях и сохраняет фокус, несмотря на изменение скорости ветра до 90 м/с. Это позволяет проводить непрерывные и точные измерения скорости и направления ветра.

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Технология датчиков WINDCAP, разработанная Vaisala, включает три преобразователя и захватывает на 50% больше данных о ветре по сравнению с обычными ультразвуковыми технологиями, чтобы поддерживать точность и надежность измерений.

Датчик изготовлен из коррозионно-стойкого анодированного морского алюминия в компактном корпусе. Его прочная и компактная конструкция может выдержать экстремальную жару, обледенение, сильный ветер, осадки, вибрации и удары. При этом он прост в установке и не требует технического обслуживания.

Напомним, команда японских ученых создала солнечные элементы, которые обеспечивают как прозрачность панелей, так и высокую энергоэффективность.

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