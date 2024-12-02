Самая высокая в мире ветряная турбина превзойдет Эйфелеву башню: где ее строят

Ожидается, что новая турбина достигнет высоты, на которой летают большинство коммерческих самолетов, совершающих последний заход на взлетно-посадочную полосу.

В Германии стартовало строительство ветряной турбины, которая станет самой высокой в мире. Об этом пишет Daily Express.

Сообщается, что стоимость этого головокружительного сооружения составит до 24 миллионов фунтов стерлингов, а его высота составит впечатляющие 365 метров, что выше Эйфелевой башни в Париже. При этом лопасти останутся стандартной длины — 65 метров.

Как отмечают в издании, запланированная турбина достигает высоты, на которой летают большинство коммерческих самолетов, когда они совершают последний заход на посадку на взлетно-посадочную полосу.

Мартин Шоме, глава Beventum, дочерней компании Sprind, объяснил, что причина строительства турбины на такой высоте заключается в том, что "на этой высоте практически нет областей с отсутствием ветра".

Проект финансируется Федеральным агентством по прорывным технологиям (Sprind) и реализуется в сотрудничестве с дрезденской инженерной компанией Gicon. Ожидается, что турбина начнет работу летом 2025 года.

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По данным Global Construction Review, турбина строится в регионе Лужица на северо-востоке Германии. В издании подчеркнули, что что новый ветряк станет самым высоким сооружением в стране после телебашни в Берлине.

Напомним, американская компания NuEnergy Technologies представила вертикальную ветряную турбину Maglev, которая использует технологию магнитной левитации для более эффективной генерации электроэнергии.

В свою очередь компания EvoPhase и производитель прецизионных металлоконструкций Kwik Fab Ltd представили первую в мире городскую ветряную турбину, спроектированную с помощью ИИ, под названием Birmingham Blade.