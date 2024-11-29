Решает проблемы обычных ветряков: как работает "левитирующая" ветряная турбина

Турбина на магнитной левитации Maglev не изнашивается, не требует обслуживания и преобразует ветер в энергию с очень высокой эффективностью, утверждает производитель.

Американская компания NuEnergy Technologies представила вертикальную ветряную турбину Maglev, которая использует технологию магнитной левитации для более эффективной генерации электроэнергии. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Как отмечают разработчики, обычные горизонтально-осевые ветровые турбины с тремя лопастями улавливают менее 1% доступного ветра. При этом подобные ветрогенераторы дороги в установке, эксплуатации и обслуживании, шумны и представляют опасность для окружающей среды, особенно для птиц.

"Традиционная ветряная электростанция, состоящая из сотен вращающихся пропеллеров на высоких столбах, часто создает больше проблем, чем энергии", — утверждают в NuEnergy Technologies.

В качестве альтернативы компания предлагает более эффективную ветряную турбину Maglev, которая, как сообщается, решает упомянутые проблемы традиционных ветряков. Maglev — это сокращение от "magnetically levitated", то есть в конструкции используются магниты для "плавания" или подвешивания компонентов системы.

Сообщается, что Maglev сконструирована так, чтобы улавливать ветер с любого направления, преобразуя его в энергию с очень высокой эффективностью. Среди заявленных преимуществ турбины:

левитация без трения;

не требует смазки;

не изнашивается;

не требует обслуживания.

На данный момент NuEnergy Technologies создает небольшие ветряные турбины на магнитной подвеске мощностью от 2,5 КВт до 50 КВт для локальной выработки электроэнергии. Некоторые из них можно будет монтировать на крыше.

"Преимущества ветряной электростанции Maglev по сравнению с традиционной ветряной электростанцией значительны", — подчеркнули в компании.

Также сообщается, что Maglev — это не новая технология. Она лежит в основе высокоскоростных поездов, работающих в Европе и Азии, в которых используется магнитно-левитированная турбина с низким числом оборотов и высоким крутящим моментом. Вращающаяся турбина "парит" на магнитной подушке, подобно тому, как высокоскоростной поезд "парит" над железнодорожными путями.

Напомним, голландский стартап Cell Technologies представил компактную ветряную турбину Blade X1, которая, по словам разработчиков, может обеспечить энергией целый дом.

В свою очередь испанская компания Onxy Solar представила новую солнечную плитку для генерации энергии, по которой можно ходить.