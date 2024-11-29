Вирішує проблеми звичайних вітряків: як працює вітряна турбіна, що "левітує"

Турбіна на магнітній левітації Maglev не зношується, не потребує обслуговування й перетворює вітер на енергію з дуже високою ефективністю, стверджує виробник.

Американська компанія NuEnergy Technologies представила вертикальну вітряну турбіну Maglev, яка використовує технологію магнітної левітації для більш ефективної генерації електроенергії. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Як зазначають розробники, звичайні горизонтально-осьові вітрові турбіни з трьома лопатями вловлюють менше 1% доступного вітру. При цьому подібні вітрогенератори дорогі в установці, експлуатації та обслуговуванні, галасливі і становлять небезпеку для навколишнього середовища, особливо для птахів.

"Традиційна вітряна електростанція, що складається з сотень пропелерів, які обертаються на високих стовпах, часто створює більше проблем, ніж енергії", — стверджують у NuEnergy Technologies.

Як альтернативу компанія пропонує ефективнішу вітряну турбіну Maglev, яка, як повідомляється, вирішує згадані проблеми традиційних вітряків. Maglev — це скорочення від "magnetically levitated", тобто в конструкції використовуються магніти для "плавання" або підвішування компонентів системи.

Повідомляється, що Maglev сконструйована так, щоб уловлювати вітер з будь-якого напрямку, перетворюючи його на енергію з дуже високою ефективністю. Серед заявлених переваг турбіни:

левітація без тертя;

не потребує змащення;

не зношується;

не потребує обслуговування.

Наразі NuEnergy Technologies створює невеликі вітряні турбіни на магнітній підвісці потужністю від 2,5 КВт до 50 КВт для локального вироблення електроенергії. Деякі з них можна буде монтувати на даху.

"Переваги вітряної електростанції Maglev порівняно з традиційною вітряною електростанцією значні", — зауважили в компанії.

Також повідомляється, що Maglev — це не нова технологія. Вона лежить в основі високошвидкісних поїздів, що працюють у Європі та Азії, в яких використовується магнітно-левітована турбіна з низьким числом обертів і високим крутним моментом. Обертова турбіна "ширяє" на магнітній подушці, подібно до того, як високошвидкісний поїзд "ширяє" над залізничними коліями.

Нагадаємо, голландський стартап Cell Technologies представив компактну вітряну турбіну Blade X1, яка, за словами розробників, може забезпечити енергією цілий будинок.

Зі свого боку іспанська компанія Onxy Solar представила нову сонячну плитку для генерації енергії, якою можна ходити.