Маленька, але потужна: представлено тиху вітряну турбіну для дому Blade X1 (фото)

Турбіну Blade X1 від Cell Technologies можна легко встановити на даху, в саду або на стовпі, прикріпленому до стіни будинку, стверджують розробники.

Голландський стартап Cell Technologies представив компактну вітряну турбіну Blade X1, яка, за словами розробників, може забезпечити енергією цілий будинок. Про це пише TrendWatching.

Повідомляється, що досі вітрогенератори для дому не набули широкого поширення, насамперед через неефективність маленьких турбін у забудованих районах. Серед інших причин — шум, вібрація, естетичні проблеми та високі початкові витрати.

Турбіни Blade X1 Фото: Cell Technologies

За словами розробників, Blade X1 може зробити революцію в побутовій вітроенергетиці. Цю турбіну заввишки 1,40 м і діаметром 60 см можна легко встановити на плоскому даху, в саду або на стовпі, прикріпленому до стіни будинку. Вона безпечна для птахів і практично безшумна.

Винахідники Blade X1 Марсель Наактнау і Франсуа Уйбрегтс Фото: De Ondernemer

Попри компактний розмір, Blade X1 здатна генерувати від 2500 до 3000 кіловат-годин електроенергії на рік, що достатньо для живлення середньостатистичного домогосподарства. Конструкція турбіни дає змогу використовувати енергію вітру як на вході, так і на виході.

Турбіна Blade X1 Фото: De Ondernemer

Cell Technologies позиціонує свою нову турбіну як доступне джерело чистої енергії для більшості домовласників і орендарів. Очікується, що виробництво турбіни розпочнеться наприкінці 2025 року, а її ціна становитиме 2 500 євро.

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