Для генерації енергії в морі: представлено незвичайну систему із сонячних панелей (фото)

Нова плавуча конструкція може генерувати електроенергію, витримуючи хвилі висотою до 4 метрів, стверджують дослідники.

Група дослідників з Університету науки і технологій Цзянсу в Китаї розробила нову конструкцію плавучої фотоелектричної системи (FPV), стійку до хвиль у прибережних водах. Про це пише pv magazine.

Повідомляється, що нова система складається з низки понтонів у поєднанні з опорною конструкцією ферменної рами для сонячних панелей. Щоб оцінити гідродинамічні характеристики конструкції, вчені використовували модель масштабу 1:20, випробувавши її у хвильовому басейні університету.

Нова конструкція плавучої фотоелектричної системи Фото: Університет науки і технологій Цзянсу

"Результати показали, що нова система FPV може витримувати висоту хвиль до 4 метрів", — заявив один з авторів дослідження Шен Сюй.

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Загалом дослідники провели двадцять один тест системи, вивчаючи її поведінку за різних частот і напрямків хвиль. Крім того, команда використовувала перевірену комп'ютерну модель для моделювання гідродинамічних характеристик і натягу швартовів FPV в екстремальних морських умовах.

"Великий аналіз дослідження, що включає спектральний аналіз і оцінку реакції на рух, демонструє адаптивність і ефективність системи FPV у морському середовищі. Ці результати сприятимуть майбутньому розвитку систем FPV, гарантуючи, що вони зможуть витримувати труднощі, що виникають в умовах шельфу", — зазначили вчені.

Нагадаємо, іспанський виробник інтегрованих у будівлі фотоелектричних систем Onxy Solar представив нову сонячну плитку для генерації енергії, по якій можна ходити.

Зі свого боку китайська дослідницька група розробила портативну фотоелектричну систему, інтегровану в повітряну кулю (BIPVS), для аварійної генерації сонячної енергії.