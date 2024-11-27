Підтримка для енергосистеми: в Україні побудують нові сонячні електростанції

За словами представниці МЗС Литви Раси Кайрене, обладнання для нових українських електростанцій має бути зроблено в ЄС.

Уряд Литви виділив 5 мільйонів євро на встановлення сонячних електростанцій на території України в межах програми підтримки енергетичного сектора країни. Про це пише LRT.

Голова Департаменту співробітництва з метою розвитку МЗС Литви Раса Кайрене підкреслила, що для нових сонячних станцій краще використовувати обладнання, зроблене в Європі, щоб мінімізувати ризики поломок і кібератак.

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"Ми повинні гарантувати надійність встановлюваного обладнання та аспекти кібербезпеки, щоб не створювати додаткових залежностей для України. Тому в процесі закупівель ми постараємося включити цю вимогу про те, що обладнання повинно бути родом з ЄС або європейської економіки", — зазначила чиновниця.

За інформацією МЗС Литви, від початку масштабної російсько-української війни в лютому 2022 року потужності з виробництва енергії в Україні скоротилися більш ніж удвічі.

Крім того, у дипломатичному відомстві зазначили, що до кінця 2024 року загальний обсяг підтримки, наданої Литвою для України, досягне 1,45 млрд євро.

Нагадаємо, у Дніпрі ОСББ ЖК "Жуковський" встановило сонячні панелі, які живитимуть ліфти, насосну станцію та забезпечуватимуть будинок освітленням під час відключень світла.

Зі свого боку міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що 2025 року вітрову генерацію в країні планують збільшити на 800 МВт.