Поддержка для энергосистемы: в Украине построят новые солнечные электростанции

По словам представительницы МИД Литвы Расы Кайрене, оборудование для новых украинских электростанций должно быть сделано в ЕС.

Правительство Литвы выделило 5 миллионов евро на установку солнечных электростанций на территории Украины в рамках программы поддержки энергетического сектора страны. Об этом пишет LRT.

Глава Департамента сотрудничества в целях развития МИД Литвы Раса Кайрене подчеркнула, что для новых солнечных станций лучше использовать оборудование, сделанное в Европе, чтобы минимизировать риски поломок и кибератак.

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"Мы должны гарантировать надежность устанавливаемого оборудования и аспекты кибербезопасности, чтобы не создавать дополнительных зависимостей для Украины. Поэтому в процессе закупок мы постараемся включить это требование о том, что оборудование должно быть родом из ЕС или европейской экономики", — отметила чиновница.

По информации МИД Литвы с начала масштабной российско-украинской войны в феврале 2022 года мощности по производству энергии в Украине сократились более чем в два раза.

Кроме того, в дипломатическом ведомстве отметили, что к концу 2024 года общий объем поддержки, предоставленной Литвой для Украины, достигнет 1,45 млрд евро.

Напомним, в Днепре ОСМД ЖК "Жуковский" установило солнечные панели, которые будут питать лифты, насосную станцию и обеспечивать дом освещением во время отключений света

В свою очередь министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в 2025 году ветровую генерацию в стране планируют увеличить на 800 МВт.