Солнечные панели на многоэтажке: украинец поделился опытом установки (видео)

По словам главы ОСМД ЖК "Жуковский", солнечные панели выгоднее генераторов, так как не требуют заправки топливом и полностью бесшумны.

В Днепре объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) ЖК "Жуковский" установило солнечные панели, которые будут питать лифты, насосную станцию и обеспечивать дом освещением во время отключений света. Деталями поделился глава ОСМД ЖК "Жуковский" Виталий Жмуренко в эфире "ДніпроTV".

Виталий Жмуренко об установке солнечных панелей на многоэтажке

Виталий Жмуренко отметил, что мысли о панелях уже были давно, еще до начала блэкаутов и подорожания электроэнергии. Когда в Украине все же началсь отключения света, в ОСМД решили установить солнечную электростанцию.

Основная задача состояла в том, чтобы питать лифты, насосы и прочее оборудования общего пользования по время блэкаутов, поэтому станция не рассчитана на питание квартир и коммерческих помещений.

Общая стоимость проекта для ОСМД ЖК "Жуковский" составляет около 5,5 млн гривен. При этом стоит учитывать, что речь идет о четырех отдельных домах. Таким образом стоимость одного проекта — около 1,4 млн грн. На сегодняшний день уже реализован один из четырех проектов.

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По словам Виталия Жмуренко, вернуть часть потраченных средств удалось благодаря программе Фонда энергоэффективности "ГрінДім". По окончанию установки солнечной станции на первом доме ОСМД уже получило грантовую компенсацию около 935 000 гривен. Сама программа предусматривает технические требования, которым должно соответствовать оборудование.

"Мы сперва сделали измерения, посмотрели техническую документацию на лифты, на насосы. Поняли приблизительно, какая у нас идет нагрузка, потребление. Из этого уже решили, какие технические характеристики должны быть у оборудования", — рассказал глава ОСМД.

Виталий Жмуренко подчеркнул, что зимой, когда солнца меньше, генерация снижается. В самые пасмурные дни панели генерируют 10-15 % от общей мощности. Однако у ЖК есть возможность заряжать в пиковые часы аккумуляторы, и потом, когда к примеру, вечером нет солнца, использовать накопленную энергию. В ОСМД ожидают, что за год солнечная станция поможет снизить расходы на электроэнергию минимум на половину, а также полностью окупиться за 3-4 года с учетом грантов.

Глава ОСМД также рассказал, почему в качестве резервного источника питания была выбрана именно солнечная станция, а не генераторы. Он отметил, что генераторы шумные, для них нужно топливо, а также человек, который будет их заправлять. По его словам, стоимость одного киловатта, сгенерированного генератором, еще дороже чем из сети. В свою очередь солнечные панели — это разовая инвестиция, а цена генерируемого ими киловатта нулевая.

Напомним, в Киеве многоквартирный 16-этажный жилой дом на улице Митрополита Шептицкого, оснащенный оборудованием для солнечной генерации, теперь может поставлять излишек электроэнергии в общую энергосеть страны.

Также сообщалось, что украинская компания "Политехносервис", специализирующаяся на электротранспорте, представила ряд решений, в частности "троллейбус-пауэрбанк" и троллейбус с автономным ходом.