Солнечные панели подешевели на 90% за 10 лет: названа причина копеечных цен

Во многих странах солнечная энергия превратилась из одного из самых дорогих источников электроэнергии в самый дешевый.

Стоимость чистой энергии в мире стремительно падает, в частности цены на солнечные фотоэлектрические панели за последние 10 лет снизились на 90%. Об этом сообщает Our World in Data.

В статье говорится, что снижение цен на солнечные панели обусловлено законом Райта. Он гласит, что стоимость технологии последовательно падает при увеличении совокупного производства этой технологии.

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Портал также представил соответствующий график, который иллюстрирует падение цен на солнечные панели по мере роста их эксплуатации с 1975 по 2022 годы. В диаграмме использовались данные, предоставленные Международным агентством по возобновляемым источникам энергии, Грегом Неметом, Дойном Фармером и Франсуа Лафоном.

На горизонтальной оси отображается совокупная установленная мощность солнечных панелей, а на вертикальной оси — стоимость. Оба показателя измеряются в логарифмическом масштабе, а тренд следует прямой линии. Согласно графику, после 2017 года стоимость солнечных модулей упала ниже 0,5 доллара за ватт.

Цены на солнечные панели падают по мере роста их производства Фото: Our World in Data

Как отмечают авторы статьи, расходы снижались примерно на 20% каждый раз, когда глобальная совокупная мощность удваивалась. Так, за несколько десятилетий солнечная энергия превратилась из одного из самых дорогих источников электроэнергии в самый дешевый во многих странах.

Напомним, на этой неделе на европейской платформе Search4Solar для купли-продажи солнечных панелей, инверторов и аккумуляторов была зафиксирована рекордно низкая цена на солнечные панели — 0,055 евро.

Также сообщалось, что группа ученых из Великобритании разработала новую конструкцию для солнечных панелей, чтобы предотвратить катастрофу в этой отрасли, связанную с увеличением количества электростанций.