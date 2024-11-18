Солнечные панели подешевели на 90% за 10 лет: названа причина копеечных цен
Во многих странах солнечная энергия превратилась из одного из самых дорогих источников электроэнергии в самый дешевый.
Стоимость чистой энергии в мире стремительно падает, в частности цены на солнечные фотоэлектрические панели за последние 10 лет снизились на 90%. Об этом сообщает Our World in Data.
В статье говорится, что снижение цен на солнечные панели обусловлено законом Райта. Он гласит, что стоимость технологии последовательно падает при увеличении совокупного производства этой технологии.Важно
Портал также представил соответствующий график, который иллюстрирует падение цен на солнечные панели по мере роста их эксплуатации с 1975 по 2022 годы. В диаграмме использовались данные, предоставленные Международным агентством по возобновляемым источникам энергии, Грегом Неметом, Дойном Фармером и Франсуа Лафоном.
На горизонтальной оси отображается совокупная установленная мощность солнечных панелей, а на вертикальной оси — стоимость. Оба показателя измеряются в логарифмическом масштабе, а тренд следует прямой линии. Согласно графику, после 2017 года стоимость солнечных модулей упала ниже 0,5 доллара за ватт.
Как отмечают авторы статьи, расходы снижались примерно на 20% каждый раз, когда глобальная совокупная мощность удваивалась. Так, за несколько десятилетий солнечная энергия превратилась из одного из самых дорогих источников электроэнергии в самый дешевый во многих странах.
Напомним, на этой неделе на европейской платформе Search4Solar для купли-продажи солнечных панелей, инверторов и аккумуляторов была зафиксирована рекордно низкая цена на солнечные панели — 0,055 евро.
Также сообщалось, что группа ученых из Великобритании разработала новую конструкцию для солнечных панелей, чтобы предотвратить катастрофу в этой отрасли, связанную с увеличением количества электростанций.