Сонячні панелі подешевшали на 90% за 10 років: названо причину копійчаних цін

У багатьох країнах сонячна енергія перетворилася з одного з найдорожчих джерел електроенергії на найдешевше.

Вартість чистої енергії у світі стрімко падає, зокрема ціни на сонячні фотоелектричні панелі за останні 10 років знизилися на 90%. Про це повідомляє Our World in Data.

У статті йдеться про те, що зниження цін на сонячні панелі зумовлене законом Райта. Він свідчить, що вартість технології послідовно падає за умови збільшення сукупного виробництва цієї технології.

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Портал також представив відповідний графік, який ілюструє падіння цін на сонячні панелі в міру зростання їхньої експлуатації з 1975-го до 2022 року. У діаграмі використовували дані, надані Міжнародним агентством з відновлюваних джерел енергії — Грегом Неметом, Дойном Фармером і Франсуа Лафоном.

На горизонтальній осі відображається сукупна встановлена потужність сонячних панелей, а на вертикальній осі — вартість. Обидва показники вимірюються в логарифмічному масштабі, а тренд дотримується прямої лінії. Згідно з графіком, після 2017 року вартість сонячних модулів впала нижче від 0,5 долара за ват.

Ціни на сонячні панелі падають у міру зростання їхнього виробництва Фото: карта распространения оспы обезьян

Як зазначають автори статті, витрати знижувалися приблизно на 20% щоразу, коли глобальна сукупна потужність подвоювалася. Так, за кілька десятиліть сонячна енергія перетворилася з одного з найдорожчих джерел електроенергії на найдешевше в багатьох країнах.

Нагадаємо, цього тижня на європейській платформі Search4Solar для купівлі-продажу сонячних панелей, інверторів та акумуляторів було зафіксовано рекордно низьку ціну на сонячні панелі — 0,055 євро.

Також повідомлялося, що група вчених із Великої Британії розробила нову конструкцію для сонячних панелей, щоб запобігти катастрофі в цій галузі, пов'язаній зі збільшенням кількості електростанцій.