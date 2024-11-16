Гігантська сонячна станція забезпечить енергією 2 млн будинків: де вона розташована

Сонячна електростанція Mengxi Lanhai потужністю 3 ГВт займає 70 квадратних кілометрів і включає понад 5,9 млн сонячних панелей.

Китайська компанія CHN Energy запустила в Ордосі (Внутрішня Монголія) сонячну електростанцію Mengxi Lanhai потужністю 3 ГВт, яка стала другою за величиною у світі. Про цепише pv magazine.

Повідомляється, що Mengxi Lanhai є ключовою частиною китайської ініціативи "Передача електроенергії із Заходу на Схід". Очікується, що станція генеруватиме ,7 ТВт-год на рік, забезпечуючи електроенергією близько 2 мільйонів домогосподарств.

Mengxi Lanhai була побудована на місці вугільної шахти, що вимагало спеціалізованих технологій через осідання землі. Гнучкі монтажні системи з телескопічними опорами компенсували зсуви ґрунту, забезпечивши оптимальне вирівнювання панелей.

За даними видання, на будівництво електростанції пішло 14 місяців і 1,6 млрд доларів. Mengxi Lanhai займає площу в 70 квадратних кілометрів, понад 5,9 млн сонячних панелей, а також дві станції збору на 500 кВ, вісім підстанцій на 220 кВ і лінії електропередачі.

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Як зазначають у виданні, проєкт також охоплює роботизовані руки для попереднього складання, що підвищують ефективність на 25%. Док-станції для дронів та інтелектуальні роботи-прибиральники допомагають підтримувати продуктивність підприємства за рахунок автоматизації перевірок і очищення панелей.

Нагадаємо, найбільша у світі сонячна електростанція потужністю 3,5 ГВт також розташована в Китаї — на північному заході автономного району Сіньцзян. За її створення і введення в експлуатацію відповідає компанія Power Construction Corp of China.

Також повідомлялося, що Китай встановив ще один світовий рекорд — найвища і найпотужніша у світі морська вітряна турбіна від Dongfang Electric Corporation висотою 340 м видала потужність 26 МВт.