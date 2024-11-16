Гигантская солнечная станция обеспечит энергией 2 млн домов: где она находится

Солнечная электростанция Mengxi Lanhai мощностью 3 ГВт занимает 70 квадратных километров и включает более 5,9 млн солнечных панелей.

Китайская компания CHN Energy запустила в Ордосе (Внутренняя Монголия) солнечную электростанцию Mengxi Lanhai мощностью 3 ГВт, которая стала второй по величине в мире. Об этом пишет pv magazine.

Сообщается, что Mengxi Lanhai является ключевой частью китайской инициативы "Передача электроэнергии с Запада на Восток". Ожидается, что станция буде генерировать ,7 ТВт·ч в год, обеспечивая электроэнергией около 2 миллионов домохозяйств.

Mengxi Lanhai была простроена на месте угольной шахты, что потребовало специализированных технологий из-за просадки земли. Гибкие монтажные системы с телескопическими опорами компенсировали сдвиги грунта, обеспечив оптимальное выравнивание панелей.

По данным издания, на строительство электростанции ушло 14 месяцев и 1,6 млрд долларов. Mengxi Lanhai занимает площадь в 70 квадратных километров, более 5,9 млн солнечных панелей, а также две станции сбора на 500 кВ, восемь подстанций на 220 кВ и линии электропередачи.

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Как отмечают в издании, проект также включает в себя роботизированные руки для предварительной сборки, повышающие эффективность на 25%. Док-станции для дронов и интеллектуальные роботы-уборщики помогают поддерживать производительность предприятия за счет автоматизации проверок и очистки панелей.

Напомним, крупнейшая в мире солнечная электростанция мощностью 3,5 ГВт также находится в Китае — на северо-западе автономного района Синьцзян. За ее создание и ввод в эксплуатацию отвечает компания Power Construction Corp of China.

Также сообщалось, что Китай установил еще один мировой рекорд — самая высокая и мощная в мире морская ветряная турбина от Dongfang Electric Corporation высотой 340 м выдала мощность 26 МВт.