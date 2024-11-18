Могут стать источником энергии: в Украине разработали "троллейбусы-пауэрбанки" (фото)
Компания "Политехносервис" выпускает троллейбусы с автономным ходом и на водороде, а также дополнительно разработала функцию "пауэрбанк".
Украинская компания "Политехносервис", специализирующаяся на электротранспорте, представила ряд решений, в частности "троллейбус-пауэрбанк" и троллейбус с автономным ходом. Об этом рассказал директор предприятия Николай Кугут порталу dev.ua.
Сообщается, что недавно компания представила троллейбус, на который можно установить водородную систему. Этот транспорт может работать автономно, без необходимости в контактной сети, используя водород для выработки электроэнергии
Кроме того, компания производит троллейбусы с автономным ходом, в том числе батареи к ним, с возможностью зарядки от контактной сети. Это позволяет транспорту преодолевать до 30 километров без подключения к сети.
Система автономного хода работает по следующему принципу: пока троллейбус двигается под контактной сетью, он заряжает батарею, которую также можно заряжать от сетевой розетки в 380 V. В случае отсутствия сети на маршруте троллейбус автоматически складывает токоприемники и продолжает движение.
Также сообщается, что компания дополнительно разработала функцию "троллейбус-пауэрбанк". Поскольку транспорт имеет высоковольтную батарею и преобразователь, в критический момент он может стать источником питания, к примеру, для больницы.Важно
"Мы являемся производителем привода, электронного и электрического оборудования, которое делает троллейбус тем, чем он есть. Считаю, что мы эксклюзивны в Украине, потому что ни у одного из производителей троллейбусов нет собственного привода троллейбуса, батареи автономного хода или других разработок, которыми мы занимаемся", — отметил Николай Кугут.
На данный момент компания испытывает мультиплексную систему, которая собирает все сигналы по троллейбусу и выдает на рабочее место водителя. Пока систему производят для своего троллейбуса, однако в будущем планируют предлагать ее другим производителям как часть оборудования.
Напомним, компания Otherlab анонсировала новый электрический скутер под названием Lightfoot, который может увеличить свой запас хода не за счет быстрой зарядки или быстрой замены батареи, а от солнца.
В свою очередь южнокорейская компания Hogreen Air представила на конференции H2 Mobility Energy Environment Technology в Сеуле высокоскоростной дрон с большой дальностью полета, который работает на водороде.