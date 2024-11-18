Могут стать источником энергии: в Украине разработали "троллейбусы-пауэрбанки" (фото)

Компания "Политехносервис" выпускает троллейбусы с автономным ходом и на водороде, а также дополнительно разработала функцию "пауэрбанк".

Украинская компания "Политехносервис", специализирующаяся на электротранспорте, представила ряд решений, в частности "троллейбус-пауэрбанк" и троллейбус с автономным ходом. Об этом рассказал директор предприятия Николай Кугут порталу dev.ua.

Сообщается, что недавно компания представила троллейбус, на который можно установить водородную систему. Этот транспорт может работать автономно, без необходимости в контактной сети, используя водород для выработки электроэнергии

Сборка троллейбусов "Політехносервіс" Фото: dev.ua

Кроме того, компания производит троллейбусы с автономным ходом, в том числе батареи к ним, с возможностью зарядки от контактной сети. Это позволяет транспорту преодолевать до 30 километров без подключения к сети.

Система автономного хода работает по следующему принципу: пока троллейбус двигается под контактной сетью, он заряжает батарею, которую также можно заряжать от сетевой розетки в 380 V. В случае отсутствия сети на маршруте троллейбус автоматически складывает токоприемники и продолжает движение.

Троллейбус "Політехносервіс" в Черновцах Фото: dev.ua

Также сообщается, что компания дополнительно разработала функцию "троллейбус-пауэрбанк". Поскольку транспорт имеет высоковольтную батарею и преобразователь, в критический момент он может стать источником питания, к примеру, для больницы.

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"Мы являемся производителем привода, электронного и электрического оборудования, которое делает троллейбус тем, чем он есть. Считаю, что мы эксклюзивны в Украине, потому что ни у одного из производителей троллейбусов нет собственного привода троллейбуса, батареи автономного хода или других разработок, которыми мы занимаемся", — отметил Николай Кугут.

На данный момент компания испытывает мультиплексную систему, которая собирает все сигналы по троллейбусу и выдает на рабочее место водителя. Пока систему производят для своего троллейбуса, однако в будущем планируют предлагать ее другим производителям как часть оборудования.

Троллейбус от компании "Політехносервіс" Фото: dev.ua

Напомним, компания Otherlab анонсировала новый электрический скутер под названием Lightfoot, который может увеличить свой запас хода не за счет быстрой зарядки или быстрой замены батареи, а от солнца.

В свою очередь южнокорейская компания Hogreen Air представила на конференции H2 Mobility Energy Environment Technology в Сеуле высокоскоростной дрон с большой дальностью полета, который работает на водороде.