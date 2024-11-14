Солнечным панелям нашли странное применение: на них можно ездить, как на самокате (фото)

Солнечные панели могут увеличить запас хода скутера Lightfoot до 32,1 км летом или до 16 км зимой.

Otherlab анонсировала новый электрический скутер под названием Lightfoot, который может увеличить свой запас хода не за счет быстрой зарядки или быстрой замены батареи, а за счет впитывания солнца. Об этом пишет The Verge.

Скутер оснащен двумя большими солнечными панелями, которые, по словам Otherlab, могут увеличить его запас хода на дополнительные три мили за каждый час, проведенный на солнце.

Компания, которая называет себя "независимой исследовательской и проектной лабораторией", предлагающей "новые решения в области возобновляемой энергии", планирует сделать Lightfoot доступным для предварительного заказа уже сегодня. Он будет продаваться по цене 4 995 долларов, а поставка ожидается уже в январе 2025 года.

Электросамокат Lightfoot Фото: The Verge

Lightfoot питается от пары бесщеточных двигателей постоянного тока мощностью 750 Вт в паре с 48-вольтовой батареей емкостью 1,1 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода до почти 60 км при полной зарядке и максимальную скорость "чуть меньше" 32,1 км в час.

Есть грузовые электровелосипеды, которые дешевле Lightfoot с улучшенным запасом хода, но то, что отличает Lightfoot, это то, что он не полностью зависит от розетки.

Помимо зарядки аккумулятора посредством рекуперативного торможения во время езды, солнечные панели по обе стороны Lightfoot могут генерировать до 120 Вт энергии под воздействием солнца. На улице эти солнечные панели могут увеличить запас хода Lightfoot до 32,1 км летом или до 16 км зимой.

В то время как некоторые скутеры, такие как Honda Motocompacto, спроектированы так, чтобы их можно было складывать, чтобы хранить их внутри, Lightfoot будет лучше, если его оставлять на улице.

С рамой из авиационного алюминия и шинами 25.4 см Lightfoot громоздче стоячих самокатов, но он может вместить двух ездоков. Под этими солнечными панелями есть также 0,02 кубических метра защищенного от непогоды и запирающегося хранилища, которое, по словам компании, "сопоставимо по размеру с ручным чемоданом".

Скутер также собран с использованием "стандартных, высококлассных деталей" с целью сделать его неприхотливым в обслуживании и простым в ремонте.

Для тех, кому нравится идея ездить на работу или даже по делам на электросамокате, но кто беспокоится о риске остаться в затруднительном положении из-за относительно ограниченного запаса хода, Lightfoot может принести некоторое спокойствие.

В то же время, мысль о том, что придется оставлять его запертым снаружи и уязвимым для кражи, чтобы в полной мере воспользоваться его солнечными возможностями, может просто сменить одну тревогу на другую.

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