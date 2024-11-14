Сонячним панелям знайшли дивне застосування: на них можна їздити, як на самокаті (фото)

Сонячні панелі можуть збільшити запас ходу скутера Lightfoot до 32,1 км влітку або до 16 км взимку.

Otherlab анонсувала новий електричний скутер під назвою Lightfoot, який може збільшити свій запас ходу не за рахунок швидкої зарядки або швидкої заміни батареї, а за рахунок вбирання сонця. Про це пише The Verge.

Скутер оснащений двома великими сонячними панелями, які, за словами Otherlab, можуть збільшити його запас ходу на додаткові три милі за кожну годину, проведену на сонці.

Компанія, яка називає себе "незалежною дослідницькою і проєктною лабораторією", що пропонує "нові рішення в галузі відновлюваної енергії", планує зробити Lightfoot доступним для попереднього замовлення вже сьогодні. Він продаватиметься за ціною 4995 доларів, а поставка очікується вже в січні 2025 року.

Електросамокат Lightfoot Фото: Bridenstine

Lightfoot живиться від пари безщіткових двигунів постійного струму потужністю 750 Вт у парі з 48-вольтовою батареєю ємністю 1,1 кВт*год, що забезпечує запас ходу до майже 60 км за повного заряджання і максимальну швидкість "трохи менше" 32,1 км на годину.

Є вантажні електровелосипеди, які дешевші за Lightfoot з поліпшеним запасом ходу, але те, що відрізняє Lightfoot, це те, що він не повністю залежить від розетки.

Крім зарядки акумулятора за допомогою рекуперативного гальмування під час їзди, сонячні панелі по обидва боки Lightfoot можуть генерувати до 120 Вт енергії під впливом сонця. На вулиці ці сонячні панелі можуть збільшити запас ходу Lightfoot до 32,1 км влітку або до 16 км взимку.

У той час як деякі скутери, як-от Honda Motocompacto, спроектовані так, щоб їх можна було складати, щоб зберігати їх усередині, Lightfoot буде краще, якщо його залишати на вулиці.

З рамою з авіаційного алюмінію і шинами 25.4 см Lightfoot громіздкіший за стоячі самокати, але він може вмістити двох їздців. Під цими сонячними панелями є також 0,02 кубічних метра захищеного від негоди сховища, що замикається і замикається, яке, за словами компанії, "можна порівняти за розміром з ручною валізою".

Скутер також зібрано з використанням "стандартних, висококласних деталей", щоб зробити його невибагливим в обслуговуванні та простим у ремонті.

Для тих, кому подобається ідея їздити на роботу або навіть у справах на електросамокаті, але хто турбується про ризик залишитися в скрутному становищі через відносно обмежений запас ходу, Lightfoot може принести деякий спокій.

Водночас думка про те, що доведеться залишати його замкненим зовні і вразливим для крадіжки, щоб повною мірою скористатися його сонячними можливостями, може просто змінити одну тривогу на іншу.

Раніше писали, як можна встановити сонячні батареї для електропостачання квартир. Їх можна розмістити на балконі, фасаді або даху житлового будинку, але в кожному випадку є свої нюанси.