Перелетит через континенты: представлен водородный дрон дальностью более 9 000 км

Операторы смогли запустить новый беспилотник на территории США и Германии, находясь при этом в Южной Корее.

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Южнокорейская компания Hogreen Air представила на конференции H2 Mobility Energy Environment Technology в Сеуле высокоскоростной беспилотный летательный аппарат на водородных топливных элементах с большой дальностью полета. Об этом пишет Interesting Engineering.

Сообщается, что новый дрон создан для наблюдения и разведки. Аппарат оснащен радиочастотной и LTE/5G системами связи, может находиться в воздухе более 14 часов, нести до 10 кг полезной нагрузки и преодолевать 5 800 миль (9 334 км).

По данным журналистов, недавно БПЛА совершил полет в Германии, в то время как его операторы находились в Южной Корее, на расстоянии почти 9 299 км. Беспилотник также испытали в США, на расстоянии 8 618 км от операторов в Южной Корее. Это значительное увеличение дальности подобных беспилотников.

В издании отметили, что в беспилотниках используются топливные элементы, работающие на жидком водороде, который в 800 раз плотнее газообразного водорода.

Представитель компании-производителя в комментарии порталу также подчеркнул, что благодаря большой продолжительности полета, улучшенным системам связи и водородному топливу новый БПЛА способен перелетать через континенты.

Напомним, израильская компания HevenDrones еще в 2023 году представила две новые модели беспилотных летательных аппаратов на водородном топливе — H2D200 и H2D250.

Позже, в 2024 году, в российском инжиниринговом центре автономной энергетики МФТИ заявили о создании БПЛА на водороде, который потенциально можно использовать в войне.