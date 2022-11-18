Дрон на водородном топливе продержится в воздухе дольше, чем обычный

Разработчики испытали силовую установку, которая сжигает водород и производит электричество. Она выдержала большие нагрузки.

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Компания GKN Aerospace из Швеции представила необычный беспилотный летательный аппарат, работающий на жидком водороде. Подробнее об этом проекте написал сайт Rotor Drone.

Водородное топливо является экологически безопасным и может увеличить срок работы электрических дронов в случае установки гибридного двигателя. Однако использование водорода сопряжено с проблемами, которые шведские инженеры решили, спроектировав топливный бак и соединив его с группой топливных элементов с мембраной для обмена протонов PEM. Они также добились стабильного испарения и кондиционирования жидкого водорода.

GKN Aerospace потребовалось всего год, чтобы разработать, спроектировать и собрать инновационный беспилотник, а совсем недавно рабочий прототип успешно протестировали в сотрудничестве с Filton Systems Engineering. Как показали испытания, силовая установка может подавать водород в систему топливных элементов при требуемой температуре и давлении, а также при различных электрических нагрузках.

"Мы в восторге от результатов этого проекта и считаем, что находимся в авангарде решения проблем в этой области. В единой тестовой среде команда продемонстрировала заправку и хранение жидкого водорода, кондиционирование и распределение криогенного газа, а также использование топливных элементов PEM для выработки электроэнергии", — рассказал вице-президент GKN Aerospace Макс Браун.

Систему на водородном топливе планируют использовать в беспилотниках для проведения поисково-спасательных операций. Будущие модели летательных аппаратов должны стать более крупными и сложными.

GKN Aerospace проводит исследования в рамках проекта Safe Flight, финансируемого британской правительственной исследовательской организацией Innovate UK. Его суть заключается в том, чтобы сделать авиационные топливные системы на жидком водороде безопасными и эффективными. GKN Aerospace также возглавляет шведскую программу H2Jet, в рамках которой разрабатывают подсистемы для газотурбинных водородных двигателей.

Ранее Hyundai и Rolls-Royce решили выпустить электрическое летающее такси на водородном топливе. Самолет с вертикальным взлетом и посадкой получит уникальную силовую установку, которая объединит электромоторы и жидкое топливо.

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