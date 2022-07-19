Hyundai и Rolls-Royce выпустят электрическое летающее такси (фото)

Специалисты аэрокосмического подразделения Rolls-Royce помогут создать летающее такси Hyundai. Его оснастят инновационной силовой установкой с электромоторами и водородными топливными ячейками.

Hyundai и Rolls-Royce начали сотрудничество в новой сфере. Две компании объединили усилия для создания электрического летательного аппарата. Его прототип должны представить в 2025 году. Об этом сообщает официальный сайт Hyundai.

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[ + – ] Новый летательный аппарат будет электрическим конвертопланом Фото: Hyundai

На авиашоу в Фарнборо стороны подписали меморандум о намерениях и уже обнародовали концепцию будущего летательного аппарата. Это будет небольшое воздушное такси.

Прототип аэротакси S-A1 в рамках проекта Urban Air Mobility презентовали совместно Hyundai и Uber на выставке CES-2020. Это пятиместный конвертоплан с вертикальным взлетом и посадкой. Очевидно именно этот проект помогут воплотить в жизнь специалисты Rolls-Royce.

[ + – ] Hyundai и Rolls-Royce подписали меморандум о сотрудничестве на авиашоу в Фарнборо Фото: Hyundai

Как известно, что авиационное подразделение Rolls-Royce существует с 1914 года и специализируется на двигателях к самолетам и вертолетам. Британские инженеры помогут разработать электрическую силовую установку для летающего такси.

Hyundai же возьмет на себя разработку водородных топливных ячеек для Urban Air Mobility. Эта технология имеет свои преимущества по сравнению с аккумуляторными батареями, ведь обеспечит большую дальность полета и быструю заправку.

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Кроме того, в выхлопе такого летательного аппарата содержится исключительно водяной пар. В Rolls-Royce считают, что именно водород позволит коммерческой авиации снизить до нуля вредные выбросы в атмосферу уже к 2050 году.

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai разрабатывает водородные ячейки и для авто — недавно ими оснастили яркий концептуальный спорткар.