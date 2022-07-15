Ретро-дизайн и ГБО: Hyundai презентовали очень необычный электрокар (фото)

Hyundai N Vision 74 отличается рубленным дизайном в стиле 70-х годов. Электромобиль получил одновременно аккумуляторную батарею и водородные топливные элементы.

Hyundai презентовали нестандартный концепт-кар N Vision 74. Электрическое спорткупе будет своего рода мобильной лабораторией для отработки новых технологий. Об этом сообщает официальный сайт Hyundai.

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[ + – ] Hyundai N Vision 74 одновременно получил батарею и водородные топливные ячейки Фото: Hyundai

Дизайн Hyundai N Vision 74 выдержан в духе 70-х годов. Авто напоминает знаменитый DeLorean DMC-12 из фильма "Назад в будущее", но на самом деле образцом для подражания выступило купе Hyundai Pony 1974 года – первая модель корейской марки. Однако современное авто заметно крупнее.

[ + – ] Пиксельные фары напоминают оптику нового Hyundai Ioniq 5 Фото: Hyundai

Габариты Hyundai N Vision 74:

Длина – 4952 мм

Ширина – 1995 мм

Высота – 1331 мм

Колесная база – 2905 мм

[ + – ] Сзади установлено большое антикрыло Фото: Hyundai

Во внешнем виде преобладают рубленные поверхности и углы. У авто длинный капот и большие углы наклона стоек крыши. Крылья серьезно расширены, а сзади установлено антикрыло. Пиксельные диодные фары выполнены в стиле современного Hyundai Ioniq 5.

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Изюминкой Hyundai N Vision 74 является его силовая установка. Он оснащен двумя электромоторами общей мощностью 670 л. с. и с крутящим моментом в 900 Н∙м и развивает 250 км/ч.

[ + – ] Два электромотора суммарно развивают 670 л. с. и позволяют достичь 250 км/ч Фото: Hyundai

Питают моторы электроэнергией одновременно аккумуляторная батарея емкостью 62,4 кВт∙ч и водородное ГБО с топливными ячейками. Заряда батареи и запаса водорода хватает, чтобы проехать 600 км.

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai раскрыли все подробности нового электрокара Ioniq 6. Его запас хода превышает 600 км.