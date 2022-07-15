Ретро-дизайн и ГБО: Hyundai презентовали очень необычный электрокар (фото)
Hyundai N Vision 74 отличается рубленным дизайном в стиле 70-х годов. Электромобиль получил одновременно аккумуляторную батарею и водородные топливные элементы.
Hyundai презентовали нестандартный концепт-кар N Vision 74. Электрическое спорткупе будет своего рода мобильной лабораторией для отработки новых технологий. Об этом сообщает официальный сайт Hyundai.
Дизайн Hyundai N Vision 74 выдержан в духе 70-х годов. Авто напоминает знаменитый DeLorean DMC-12 из фильма "Назад в будущее", но на самом деле образцом для подражания выступило купе Hyundai Pony 1974 года – первая модель корейской марки. Однако современное авто заметно крупнее.
Габариты Hyundai N Vision 74:
- Длина – 4952 мм
- Ширина – 1995 мм
- Высота – 1331 мм
- Колесная база – 2905 мм
Во внешнем виде преобладают рубленные поверхности и углы. У авто длинный капот и большие углы наклона стоек крыши. Крылья серьезно расширены, а сзади установлено антикрыло. Пиксельные диодные фары выполнены в стиле современного Hyundai Ioniq 5.Важно
Изюминкой Hyundai N Vision 74 является его силовая установка. Он оснащен двумя электромоторами общей мощностью 670 л. с. и с крутящим моментом в 900 Н∙м и развивает 250 км/ч.
Питают моторы электроэнергией одновременно аккумуляторная батарея емкостью 62,4 кВт∙ч и водородное ГБО с топливными ячейками. Заряда батареи и запаса водорода хватает, чтобы проехать 600 км.
Ранее Фокус сообщал, что Hyundai раскрыли все подробности нового электрокара Ioniq 6. Его запас хода превышает 600 км.