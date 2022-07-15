Ретро-дизайн і ГБО: Hyundai презентували дуже незвичайний електрокар (фото)

Hyundai N Vision 74 відрізняється рубаним дизайном у стилі 70-х років. Електромобіль отримав одночасно акумуляторну батарею і водневі паливні елементи.

Hyundai презентували нестандартний концепт-кар N Vision 74. Електричне спорткупе буде своєрідною мобільною лабораторією для відпрацювання нових технологій. Про це повідомляє офіційний сайт Hyundai.

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[ + – ] Hyundai N Vision 74 одночасно отримав батарею і водневі паливні елементи Фото: Hyundai

Дизайн Hyundai N Vision 74 витриманий у дусі 70-х років. Авто нагадує знаменитий DeLorean DMC-12 із фільму "Назад у майбутнє", але насправді зразком для наслідування стало купе Hyundai Pony 1974 — перша модель корейської марки. Однак сучасне авто помітно більше.

[ + – ] Піксельні фари нагадують оптику нового Hyundai Ioniq 5 Фото: Hyundai

Габарити Hyundai N Vision 74:

довжина — 4 952 мм;

ширина — 1 995 мм;

висота — 1 331 мм;

колісна база — 2 905 мм.

[ + – ] Ззаду встановлено велике антикрило Фото: Hyundai

У зовнішньому вигляді переважають рубані поверхні та кути. Авто має довгий капот і великі кути нахилу стійок даху. Крила серйозно розширено, а ззаду встановлено антикрило. Піксельні діодні фари виконані у стилі сучасного Hyundai Ioniq 5.

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Родзинкою Hyundai N Vision 74 є його силове встановлення. Він оснащений двома електродвигунами загальною потужністю 670 к. с. і з крутним моментом 900 Н∙м і розвиває 250 км/год.

[ + – ] Два електромотори сумарно розвивають 670 к. с. і дозволяють досягти 250 км/год Фото: Hyundai

Живлять двигуни електроенергією одночасно акумуляторна батарея ємністю 62,4 кВт∙год і водневе ГБО з паливними осередками. Заряду батареї та запасу водню вистачає, щоб проїхати 600 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai розкрили всі подробиці нового електрокара Ioniq 6. Його запас ходу перевищує 600 км.