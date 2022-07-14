Запас ходу 610 км і надшвидка зарядка: розкрито подробиці електрокара Hyundai Ioniq 6

Електрокар Hyundai Ioniq 6 зі старту запропонують у версіях потужністю 218 і 325 к. с. Топовий варіант седана зможе розганятись до 100 км/год за 5,1 с і проїжджати 610 км без підзарядки.

Hyundai опублікували більше інформації про новий електромобіль Ioniq 6. Сам седан показали наприкінці червня, проте його характеристики стали відомі лише зараз. Їх опублікував офіційний сайт Hyundai.

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[ + – ] У седана добре опрацьована аеродинаміка Фото: Hyundai

Новий Hyundai Ioniq 6 — стрімкий спортивний седан із похилим купеподібним дахом. Це один із найбільш обтічних серійних автомобілів у світі — коефіцієнт лобового опору дорівнює 0,21. Електрокар трохи компактніший за бензиновий аналог Hyundai Sonata, але має велику колісну базу.

Габарити Hyundai Ioniq 6 2023:

довжина — 4 855 мм;

ширина — 1 880 мм;

висота — 1 495 мм;

колісна база — 2 950 мм.

[ + – ] Запас ходу у топовій версії досягає 610 км Фото: Hyundai

У салоні на передній панелі встановлена пара 12-дюймових дисплеїв. Також електромобіль Hyundai Ioniq 6 отримав акустику Bose та надтонкі спинки передніх сидінь, завдяки яким звільняється більше місця для ніг задніх пасажирів.

Характеристики Hyundai Ioniq 6 2023

Зі старту електрокар Hyundai Ioniq 6 запропонують у двох версіях. Базовий задньопривідний варіант отримав один 218-сильний двигун і батарею ємністю 53 кВт∙год. Запас ходу становитиме приблизно 370-380 км.

[ + – ] У салоні встановлені два 12-дюймові дисплеї Фото: Hyundai

У повнопривідній версії двигунів два і вони розвивають 325 к. с. та 605 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 5,1 с. У цьому випадку встановлена батарея на 77,4 кВт∙год, що дозволяє проїхати 610 км.

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Пізніше палітру модифікацій розширять. Зокрема, очікується надпотужний 577-сильний Ioniq 6 N, здатний розганяти до сотні за 3,5 с.

[ + – ] Спинки передніх сидінь зробили дуже тонкими Фото: Hyundai

Електрокар підтримує надшвидку 800-вольтну зарядку потужністю до 350 кВт. У цьому випадку поповнити заряд батареї на 80% можна лише за 18 хвилин. Крім того, електромобіль може грати роль павербанка — живити різне електроустаткування і навіть цілий будинок.

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