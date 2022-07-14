Запас хода 610 км и сверхбыстрая зарядка: раскрыты подробности электрокара Hyundai Ioniq 6

Электрокар Hyundai Ioniq 6 со старта предложат в в версиях мощностью 218 и 325 л. с. Топовый вариант седана сможет разгоняться до 100 км/ч за 5,1 с и проезжать 610 км без подзарядки.

Hyundai опубликовали больше информации про новейший электромобиль Ioniq 6. Сам седан показали в конце июня, однако его характеристики стали известны только сейчас. Их опубликовал официальный сайт Hyundai.

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[ + – ] У седана хорошо проработана аэродинамика Фото: Hyundai

Новый Hyundai Ioniq 6 – стремительный спортивный седан с покатой купеобразной крышей. Это один из самых обтекаемых серийных автомобилей в мире – коэффициент лобового сопротивления равен 0,21. Электрокар немного компактнее бензинового аналога Hyundai Sonata, но имеет большую колесную базу.

Габариты Hyundai Ioniq 6 2023:

Длина — 4855 мм

Ширина — 1880 мм

Высота — 1495 мм

Колесная база — 2950 мм

[ + – ] Запас хода в топовой версии достигает 610 км Фото: Hyundai

В салоне на передней панели установлена пара 12-дюймовых дисплеев. Также электромобиль Hyundai Ioniq 6 получил акустику Bose и сверхтонкие спинки передних сидений, благодаря которым освобождается больше места для ног задних пассажиров.

Характеристики Hyundai Ioniq 6 2023

Со старта электрокар Hyundai Ioniq 6 предложат в двух версиях. Базовый заднеприводный вариант получил один 218-сильный мотор и батарею емкостью 53 кВт∙ч. Запас хода составит около 370-380 км.

[ + – ] В салоне установлены два 12-дюймовых дисплея Фото: Hyundai

В полноприводной версии моторов два и они развивают 325 л. с. и 605 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 5,1 с. В этом случае установлена батарея на 77,4 кВт∙ч, позволяющая проехать 610 км.

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Позже палитру модификаций расширят. В частности, ожидается сверхмощный 577-сильный Ioniq 6 N, способный разгоняться до сотни за 3,5 с.

[ + – ] Спинки передних сидений сделали очень тонкими Фото: Hyundai

Электрокар поддерживает сверхбыструю 800-вольтную зарядку мощностью до 350 кВт. В этом случае пополнить заряд батареи на 80% можно всего за 18 минут. Кроме того, электромобиль может играть роль павербанка – питать различное электрооборудование и даже целый дом.

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