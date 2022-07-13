Новая Honda Accord 2023 рассекречена за год до премьеры (фото)
Honda Accord 2023 станет солиднее на вид и будет построена на платформе младшего Civic. Седан предложат в бензиновых и гибридных версиях.
В интернет попали официальные изображения Honda Accord нового поколения. Выложили их в сеть анонимные представители патентного бюро Бразилии. Об этом сообщает сайт Motor1.
Новая Honda Accord одиннадцатой генерации должна дебютировать только через год, ведь старт ее продаж запланирован на следующую осень. Впрочем, теперь ее дизайн перестал быть секретом.
Внешний вид Honda Accord 2023 выдержан в духе младшего брата Civic, с которым модель будет делить платформу. Седан стал солиднее на вид, а его крыша уже не столь покатая, как у нынешней модели. Широкая прямоугольная решетка радиатора сочетается с продолговатыми фарами. Фонари соединены черной вставкой.Важно
Салон Honda Accord не показали, но, скорее всего, его также оформят в духе Civic. Это значит, что в дизайне будут преобладать горизонтальные линии, а виртуальную панель приборов увеличат в размерах. Перечень опций пополнит система полуавтономного вождения.
Ожидается, что новая Honda Accord 2023 сохранит бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (190 л. с.) и 2,0 л (252 л. с.), а также гибридную установку мощностью 204 л. с. Седан будут оснащать 10-ступенчатой автоматической КПП и вариатором.
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