Новая Honda Accord 2023 рассекречена за год до премьеры (фото)

Honda Accord 2023 станет солиднее на вид и будет построена на платформе младшего Civic. Седан предложат в бензиновых и гибридных версиях.

В интернет попали официальные изображения Honda Accord нового поколения. Выложили их в сеть анонимные представители патентного бюро Бразилии. Об этом сообщает сайт Motor1.

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[ + – ] Линия крыши станет менее покатой Фото: Motor1.com

Новая Honda Accord одиннадцатой генерации должна дебютировать только через год, ведь старт ее продаж запланирован на следующую осень. Впрочем, теперь ее дизайн перестал быть секретом.

[ + – ] Дизайн выдержан в духе младшей Honda Civic Фото: Motor1.com

Внешний вид Honda Accord 2023 выдержан в духе младшего брата Civic, с которым модель будет делить платформу. Седан стал солиднее на вид, а его крыша уже не столь покатая, как у нынешней модели. Широкая прямоугольная решетка радиатора сочетается с продолговатыми фарами. Фонари соединены черной вставкой.

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Салон Honda Accord не показали, но, скорее всего, его также оформят в духе Civic. Это значит, что в дизайне будут преобладать горизонтальные линии, а виртуальную панель приборов увеличат в размерах. Перечень опций пополнит система полуавтономного вождения.

[ + – ] Седан предложат в бензиновых и гибридных версиях Фото: Motor1.com

Ожидается, что новая Honda Accord 2023 сохранит бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (190 л. с.) и 2,0 л (252 л. с.), а также гибридную установку мощностью 204 л. с. Седан будут оснащать 10-ступенчатой автоматической КПП и вариатором.

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