UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Новая Honda Accord 2023 рассекречена за год до премьеры (фото)

757
Honda Accord 2023, Honda Accord, новая Honda Accord, седан Honda Accord
Фото: Motor1.com | Новое поколение Honda Accord появится в 2023 году

Honda Accord 2023 станет солиднее на вид и будет построена на платформе младшего Civic. Седан предложат в бензиновых и гибридных версиях.

В интернет попали официальные изображения Honda Accord нового поколения. Выложили их в сеть анонимные представители патентного бюро Бразилии. Об этом сообщает сайт Motor1.

Honda Accord 2023, Honda Accord, новая Honda Accord, седан Honda Accord
Линия крыши станет менее покатой
Фото: Motor1.com

Новая Honda Accord одиннадцатой генерации должна дебютировать только через год, ведь старт ее продаж запланирован на следующую осень. Впрочем, теперь ее дизайн перестал быть секретом.

Honda Accord 2023, Honda Accord, новая Honda Accord, седан Honda Accord
Дизайн выдержан в духе младшей Honda Civic
Фото: Motor1.com

Внешний вид Honda Accord 2023 выдержан в духе младшего брата Civic, с которым модель будет делить платформу. Седан стал солиднее на вид, а его крыша уже не столь покатая, как у нынешней модели. Широкая прямоугольная решетка радиатора сочетается с продолговатыми фарами. Фонари соединены черной вставкой.

Важно
Самую экстремальную Honda показали перед премьерой (видео)
Самую экстремальную Honda показали перед премьерой (видео)

Салон Honda Accord не показали, но, скорее всего, его также оформят в духе Civic. Это значит, что в дизайне будут преобладать горизонтальные линии, а виртуальную панель приборов увеличат в размерах. Перечень опций пополнит система полуавтономного вождения.

Honda Accord 2023, Honda Accord, новая Honda Accord, седан Honda Accord
Седан предложат в бензиновых и гибридных версиях
Фото: Motor1.com

Ожидается, что новая Honda Accord 2023 сохранит бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (190 л. с.) и 2,0 л (252 л. с.), а также гибридную установку мощностью 204 л. с. Седан будут оснащать 10-ступенчатой автоматической КПП и вариатором.

Ранее Фокус рассказывал про новое поколение Honda CR-V. Кроссовер стал крупнее и богаче оснащен.