Самую экстремальную Honda показали перед премьерой (видео)

Заряженная Honda Civic Type R получит турбомотор мощностью свыше 320 л. с. Автомобиль станет последней чисто бензиновой моделью японской марки.

Опубликованы финальные тизеры Honda Civic Type R. Новое поколение заряженного хэтчбека презентуют 20 июля, а его продажи начнутся с осени. Об этом сообщает официальный сайт Honda.

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[ + – ] Хэтчбек сохранит 2,0-литровый турбомотор Фото: Honda

На фото и видео новая Honda Civic Type R затемнена или в камуфляже, хотя детали модели все же можно разглядеть. Она выглядит сдержаннее хэтчбека прошлого поколения, а от стандартного Civic 2022 отличается увеличенным передним воздухозаборником, обвесом и задним антикрылом. Сзади видны три широкие выхлопные трубы.

[ + – ] Автомобиль уже успел установить рекорд круга на Нюрбургринге Фото: Honda

Салон Honda Civic Type R не показали, но наверняка внутри установят спортивные кресла и руль. Также изменят внутреннюю отделку и графику виртуальной панели приборов.

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Экстремальный заряженный хэтчбек сохранит 2,0-литровый турбомотор, но его доработают и увеличат мощность. Напомним, у предшественника она составляла 320 л. с. К слову, Civic Type R станет последней чисто бензиновой Honda — последующие модели будут уже электрифицированы.

Honda Civic Type R по-прежнему будут оснащать только 6-ступенчатой механической КПП. Автомобиль получит самоблокирующийся дифференциал, спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами и тормоза Brembo. Свои способности хэтчбек уже продемонстрировал на знаменитом автодроме Нюрбургринг, где установил новый рекорд круга среди переднеприводных авто.

Ранее Фокус сообщал, что Honda представила новый кроссовер, который займет нишу между моделями CR-V и HR-V.