Младший брат CR-V: рассекречен недорогой компактный кроссовер Honda (фото)

Кроссовер Honda ZR-V будет стоить от 22 тыс. долларов. Модель предложат в бензиновой и гибридной версиях.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Появились живые фото кроссовера Honda ZR-V 2023. Новая модель поступит в продажу в Европе, Японии и Китае со второй половины нынешнего года по цене примерно от $22 тысяч. Подробности авто опубликовал китайский сайт Autohome.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В линейке японской марки новая Honda ZR-V займет нишу между маленьким кроссовером HR-V и новейшим CR-V. Примечательно, что США ее решили продавать под названием HR-V.

[ + – ] Кроссовер построен на платформе модели Civic Фото: autohome.com.cn

Ранее снимки американской версии уже попали в интернет, так что дизайн модели не стал сюрпризом. Во внешнем виде преобладают плавные линии, а овальная решетка радиатора сочетается с продолговатыми фарами.

Размеры Honda ZR-V 2023:

Длина – 4568 мм

Ширина – 1840 мм

Высота – 1621 мм

Колесная база – 2655 мм

[ + – ] В дизайне преобладают плавные линии [ + – ] Салон выполнен в духе родственной Honda Civic [ + – ] Топовая версия получила электропривод передних сидений [ + – ] Среди опций есть кожаный салон и панорамная крыша [ + – ] Производство кроссовера стартует во втором полугодии

А вот салон Honda ZR-V показали впервые и он выполнен в духе родственного хэтчбека Civic (у двух моделей общая платформа). У кроссовера виртуальный щиток приборов, большой 10,1-дюймовый тачскрин мультимедиа. Центральная консоль выполнена двухэтажной. Все ZR-V получили светодиодные фары, а среди опций есть кожаный салон, панорамная крыша, электропривод передних сидений и адаптивный круиз-контроль.

Важно

Подобно танку: электрический Гелендваген удивил необычной способностью (видео)

Кроссовер Honda ZR-V поначалу оснастят 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 182 л. с., позволяющим развивать 192 км/ч. Позже появится еще и 184-сильный гибрид. Авто предложат с передним и полным приводом, а за доплату будет доступна система помощи на спуске.

Ранее Фокус сообщал, что Honda готовит электрический кроссовер. Его создают совместно с концерном General Motors.