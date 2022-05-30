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Младший брат CR-V: рассекречен недорогой компактный кроссовер Honda (фото)

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Фото: autohome.com.cn | Honda ZR-V будут продавать в Европе, Китае и Японии

Кроссовер Honda ZR-V будет стоить от 22 тыс. долларов. Модель предложат в бензиновой и гибридной версиях.

Появились живые фото кроссовера Honda ZR-V 2023. Новая модель поступит в продажу в Европе, Японии и Китае со второй половины нынешнего года по цене примерно от $22 тысяч. Подробности авто опубликовал китайский сайт Autohome.

В линейке японской марки новая Honda ZR-V займет нишу между маленьким кроссовером HR-V и новейшим CR-V. Примечательно, что США ее решили продавать под названием HR-V.

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Кроссовер построен на платформе модели Civic
Фото: autohome.com.cn

Ранее снимки американской версии уже попали в интернет, так что дизайн модели не стал сюрпризом. Во внешнем виде преобладают плавные линии, а овальная решетка радиатора сочетается с продолговатыми фарами.

Размеры Honda ZR-V 2023:

  • Длина – 4568 мм
  • Ширина – 1840 мм
  • Высота – 1621 мм
  • Колесная база – 2655 мм
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В дизайне преобладают плавные линии
Honda ZR-V, новая Honda ZR-V, кроссовер Honda ZR-V, Honda ZR-V 2023, кроссовер Honda
Салон выполнен в духе родственной Honda Civic
Honda ZR-V, новая Honda ZR-V, кроссовер Honda ZR-V, Honda ZR-V 2023, кроссовер Honda
Топовая версия получила электропривод передних сидений
Среди опций есть кожаный салон и панорамная крыша
Среди опций есть кожаный салон и панорамная крыша
Honda ZR-V, новая Honda ZR-V, кроссовер Honda ZR-V, Honda ZR-V 2023, кроссовер Honda
Производство кроссовера стартует во втором полугодии
Honda ZR-V, новая Honda ZR-V, кроссовер Honda ZR-V, Honda ZR-V 2023, кроссовер Honda
Honda ZR-V, новая Honda ZR-V, кроссовер Honda ZR-V, Honda ZR-V 2023, кроссовер Honda
Honda ZR-V, новая Honda ZR-V, кроссовер Honda ZR-V, Honda ZR-V 2023, кроссовер Honda
Среди опций есть кожаный салон и панорамная крыша
Honda ZR-V, новая Honda ZR-V, кроссовер Honda ZR-V, Honda ZR-V 2023, кроссовер Honda

А вот салон Honda ZR-V показали впервые и он выполнен в духе родственного хэтчбека Civic (у двух моделей общая платформа). У кроссовера виртуальный щиток приборов, большой 10,1-дюймовый тачскрин мультимедиа. Центральная консоль выполнена двухэтажной. Все ZR-V получили светодиодные фары, а среди опций есть кожаный салон, панорамная крыша, электропривод передних сидений и адаптивный круиз-контроль.

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Кроссовер Honda ZR-V поначалу оснастят 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 182 л. с., позволяющим развивать 192 км/ч. Позже появится еще и 184-сильный гибрид. Авто предложат с передним и полным приводом, а за доплату будет доступна система помощи на спуске.

Ранее Фокус сообщал, что Honda готовит электрический кроссовер. Его создают совместно с концерном General Motors.