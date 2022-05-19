Американский японец: новый электрокроссовер Honda показали на первом изображении

Honda Prologue создают в сотрудничестве с американским концерном General Motors. Электрокар предназначен для любителей активного отдыха.

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Опубликовано первое изображение электрического кроссовера Honda Prologue. Новая модель поступит в продажу с 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба японского автопроизводителя.

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Электрокар Honda Prologue 2024 создавали в американской дизайн-студии японской компании и он представляет новое направление в стиле марки. У автомобиля длинный капот, высокая оконная линия и тоненькие светодиодные фары. Разработчики утверждают, что особое внимание уделили аэродинамическим показателям кузова.

[ + – ] В основе кроссовера лежит американская платформа GM Ultium Фото: General Motors

Японский электрокроссовер получит американскую "начинку". Дело в том, что автомобиль создают совместно с концерном General Motors и использует силовую установку GM Ultium – как новые Chevrolet Equinox и Cadillac Lyriq. Производство Prologue наладят на одном из предприятий General Motors в США.

Характеристики Honda Prologue пока держат в секрете. Впрочем, известно, что архитектура GM Ultium позволяет установку в кроссовер батарей емкостью до 100 кВт∙ч и в этом случае запас хода составит не менее 500 км. Авто получит два электромотора и полный привод.

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Также в Honda подчеркивают, что Prologue создается, как электромобиль для любителей активного отдыха с хорошими внедорожными качествами. На нем можно будет в будни ездить на работу, а на выходные отправиться за город на природу.

Ранее Фокус рассказывал про новый компактный электрокроссовер Honda. Его предложат в двух версиях с разным дизайном.